https://ria.ru/20250805/dtp-2033381111.html

В Бурятии в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир

В Бурятии в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир - РИА Новости, 05.08.2025

В Бурятии в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир

Несовершеннолетняя девушка без прав устроила ДТП в Кабанском районе Бурятии, один из ее пассажиров погиб, сама водитель и ещё две девушки пострадали, сообщила... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T04:49:00+03:00

2025-08-05T04:49:00+03:00

2025-08-05T04:49:00+03:00

происшествия

республика бурятия

кабанский район

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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка без прав устроила ДТП в Кабанском районе Бурятии, один из ее пассажиров погиб, сама водитель и ещё две девушки пострадали, сообщила полиция республики. По данным прокуратуры Бурятии, авария произошла в ночь на вторник в 00.50 (21.50 мск 4 августа). "По предварительным данным, сегодня ночью 17-летняя водитель автомобиля "Хонда Шатл Гибрид", не имеющая права управления транспортным средством, следуя со стороны села Заречье в направлении села Оймур, совершила съезд с дороги с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП сама водитель, две девочки 16 и 17 лет, с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. 16-летний мальчик получил тяжёлые травмы и скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. Проводится проверка.

https://ria.ru/20250805/primore-2033379134.html

республика бурятия

кабанский район

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происшествия, республика бурятия, кабанский район