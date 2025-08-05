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В Бурятии в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир - РИА Новости, 05.08.2025
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04:49 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/dtp-2033381111.html
В Бурятии в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
В Бурятии в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир - РИА Новости, 05.08.2025
В Бурятии в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
Несовершеннолетняя девушка без прав устроила ДТП в Кабанском районе Бурятии, один из ее пассажиров погиб, сама водитель и ещё две девушки пострадали, сообщила... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T04:49:00+03:00
2025-08-05T04:49:00+03:00
происшествия
республика бурятия
кабанский район
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка без прав устроила ДТП в Кабанском районе Бурятии, один из ее пассажиров погиб, сама водитель и ещё две девушки пострадали, сообщила полиция республики. По данным прокуратуры Бурятии, авария произошла в ночь на вторник в 00.50 (21.50 мск 4 августа). "По предварительным данным, сегодня ночью 17-летняя водитель автомобиля "Хонда Шатл Гибрид", не имеющая права управления транспортным средством, следуя со стороны села Заречье в направлении села Оймур, совершила съезд с дороги с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП сама водитель, две девочки 16 и 17 лет, с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. 16-летний мальчик получил тяжёлые травмы и скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. Проводится проверка.
https://ria.ru/20250805/primore-2033379134.html
республика бурятия
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происшествия, республика бурятия, кабанский район
Происшествия, Республика Бурятия, Кабанский район
В Бурятии в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир

Девушка без прав устроила ДТП в Бурятии, погиб несовершеннолетний пассажир

© Полиция БурятииМесто ДТП в Бурятии, где погиб несовершеннолетний пассажир
Место ДТП в Бурятии, где погиб несовершеннолетний пассажир - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Полиция Бурятии
Место ДТП в Бурятии, где погиб несовершеннолетний пассажир. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка без прав устроила ДТП в Кабанском районе Бурятии, один из ее пассажиров погиб, сама водитель и ещё две девушки пострадали, сообщила полиция республики.
По данным прокуратуры Бурятии, авария произошла в ночь на вторник в 00.50 (21.50 мск 4 августа).
"По предварительным данным, сегодня ночью 17-летняя водитель автомобиля "Хонда Шатл Гибрид", не имеющая права управления транспортным средством, следуя со стороны села Заречье в направлении села Оймур, совершила съезд с дороги с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП сама водитель, две девочки 16 и 17 лет, с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. 16-летний мальчик получил тяжёлые травмы и скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Проводится проверка.
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03:55
 
ПроисшествияРеспублика БурятияКабанский район
 
 
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