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В ЛНР один из шести раненных после атаки дрона умер в больнице
В ЛНР один из шести раненных после атаки дрона умер в больнице - РИА Новости, 05.08.2025
В ЛНР один из шести раненных после атаки дрона умер в больнице
Один из шести раненных после атаки дрона на рейсовый автобус в Новодружеске в Луганской Народной Республике скончался в больнице, сообщило во вторник... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:50:00+03:00
2025-08-05T14:50:00+03:00
2025-08-05T14:50:00+03:00
происшествия
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луганск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Один из шести раненных после атаки дрона на рейсовый автобус в Новодружеске в Луганской Народной Республике скончался в больнице, сообщило во вторник правительство региона. "В Новодружеске дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Лисичанск-Приволье": ранены шесть человек, один из них позже скончался в больнице... Все произошло в минувшую пятницу, 1 августа. БПЛА противника спикировал на автобус в 14.20 (мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Уточняется, что один из пострадавших был тяжело ранен, его госпитализировали в больницу Луганска, где он в понедельник скончался от полученных ранений.
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происшествия, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины
Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганск, Вооруженные силы Украины
В ЛНР один из шести раненных после атаки дрона умер в больнице
В ЛНР один из шести раненных после атаки дрона на автобус умер в больнице