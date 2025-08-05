https://ria.ru/20250805/dron-2033479620.html

В ЛНР один из шести раненных после атаки дрона умер в больнице

В ЛНР один из шести раненных после атаки дрона умер в больнице - РИА Новости, 05.08.2025

В ЛНР один из шести раненных после атаки дрона умер в больнице

Один из шести раненных после атаки дрона на рейсовый автобус в Новодружеске в Луганской Народной Республике скончался в больнице, сообщило во вторник... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:50:00+03:00

2025-08-05T14:50:00+03:00

2025-08-05T14:50:00+03:00

происшествия

луганская народная республика

луганск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Один из шести раненных после атаки дрона на рейсовый автобус в Новодружеске в Луганской Народной Республике скончался в больнице, сообщило во вторник правительство региона. "В Новодружеске дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Лисичанск-Приволье": ранены шесть человек, один из них позже скончался в больнице... Все произошло в минувшую пятницу, 1 августа. БПЛА противника спикировал на автобус в 14.20 (мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Уточняется, что один из пострадавших был тяжело ранен, его госпитализировали в больницу Луганска, где он в понедельник скончался от полученных ранений.

https://ria.ru/20250805/vsu-2033448988.html

луганская народная республика

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происшествия, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины