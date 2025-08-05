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В Дрездене объявили самую масштабную эвакуацию из-за бомбы времен войны - РИА Новости, 05.08.2025
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18:52 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/drezden-2033551960.html
В Дрездене объявили самую масштабную эвакуацию из-за бомбы времен войны
В Дрездене объявили самую масштабную эвакуацию из-за бомбы времен войны - РИА Новости, 05.08.2025
В Дрездене объявили самую масштабную эвакуацию из-за бомбы времен войны
Около 17 тысяч жителей немецкого города Дрездена будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, такой масштабной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:52:00+03:00
2025-08-05T18:52:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 17 тысяч жителей немецкого города Дрездена будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, такой масштабной эвакуации по этой причине не было ни разу в истории города, сообщает местная газета Sächsische Zeitung (SZ). Ранее во вторник строители обнаружили британскую 250-килограммовую авиабомбу при проведении работ у обвалившегося дрезденского моста Каролабрюке. Специалисты планируют обезвредить ее в среду. "Обезвреживание затронет около 17 тысяч человек. На сегодняшний день это крупнейшая эвакуация в связи с (обнаружением – ред.) бомбы времен мировой войны", - говорится в материале. В районе эвакуации расположены администрация города, полицейское управление, несколько музеев, детских садов и домов престарелых, уточняется в статье. В сентябре 2024 года крупный участок дрезденского моста Каролабрюке с пешеходной зоной и трамвайными путями обвалился в реку Эльбу. Одной из причин обрушения могла стать коррозия несущих частей моста. После этого власти приняли решение полностью снести мост, но до сих пор не смогли осуществить эти планы.
https://ria.ru/20250302/germanija-2002560737.html
https://ria.ru/20250603/bomby-2020626952.html
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в мире, дрезден
В мире, Дрезден
В Дрездене объявили самую масштабную эвакуацию из-за бомбы времен войны

В Дрездене из-за обнаружения бомбы времен войны эвакуируют 17 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкЕвропа. Дрезден. Набережная Эльбы
Европа. Дрезден. Набережная Эльбы - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Европа. Дрезден. Набережная Эльбы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 17 тысяч жителей немецкого города Дрездена будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, такой масштабной эвакуации по этой причине не было ни разу в истории города, сообщает местная газета Sächsische Zeitung (SZ).
Ранее во вторник строители обнаружили британскую 250-килограммовую авиабомбу при проведении работ у обвалившегося дрезденского моста Каролабрюке. Специалисты планируют обезвредить ее в среду.
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Германии около 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
2 марта, 12:46
"Обезвреживание затронет около 17 тысяч человек. На сегодняшний день это крупнейшая эвакуация в связи с (обнаружением – ред.) бомбы времен мировой войны", - говорится в материале.
В районе эвакуации расположены администрация города, полицейское управление, несколько музеев, детских садов и домов престарелых, уточняется в статье.
В сентябре 2024 года крупный участок дрезденского моста Каролабрюке с пешеходной зоной и трамвайными путями обвалился в реку Эльбу. Одной из причин обрушения могла стать коррозия несущих частей моста. После этого власти приняли решение полностью снести мост, но до сих пор не смогли осуществить эти планы.
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В миреДрезден
 
 
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