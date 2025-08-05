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МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье

МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье - РИА Новости, 05.08.2025

МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье

Спасатели предупредили о сильном дожде днем во вторник в Московской области, сообщает Telegram-канал подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:40:00+03:00

2025-08-05T10:40:00+03:00

2025-08-05T10:40:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

ливневые дожди и грозы в москве

общество

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде днем во вторник в Московской области, сообщает Telegram-канал подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогноза Росгидромета сегодня с 9 до 18 часов местами на территории региона ожидается дождь, местами сильный", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250805/tsiklon-2033405295.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, ливневые дожди и грозы в москве, общество