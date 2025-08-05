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МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье
МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье - РИА Новости, 05.08.2025
МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье
Спасатели предупредили о сильном дожде днем во вторник в Московской области, сообщает Telegram-канал подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:40:00+03:00
2025-08-05T10:40:00+03:00
2025-08-05T10:40:00+03:00
московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде днем во вторник в Московской области, сообщает Telegram-канал подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогноза Росгидромета сегодня с 9 до 18 часов местами на территории региона ожидается дождь, местами сильный", - говорится в публикации.
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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, ливневые дожди и грозы в москве, общество
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Ливневые дожди и грозы в Москве, Общество
МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье
МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье днем во вторник