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МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье - РИА Новости, 05.08.2025
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10:40 05.08.2025
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МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье
МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье - РИА Новости, 05.08.2025
МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье
Спасатели предупредили о сильном дожде днем во вторник в Московской области, сообщает Telegram-канал подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 05.08.2025
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2025-08-05T10:40:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
ливневые дожди и грозы в москве
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде днем во вторник в Московской области, сообщает Telegram-канал подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогноза Росгидромета сегодня с 9 до 18 часов местами на территории региона ожидается дождь, местами сильный", - говорится в публикации.
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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, ливневые дожди и грозы в москве, общество
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Ливневые дожди и грозы в Москве, Общество
МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье

МЧС предупредило о сильном дожде в Подмосковье днем во вторник

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие во время сильного дождя в Москве
Прохожие во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Прохожие во время сильного дождя в Москве
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде днем во вторник в Московской области, сообщает Telegram-канал подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогноза Росгидромета сегодня с 9 до 18 часов местами на территории региона ожидается дождь, местами сильный", - говорится в публикации.
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Московская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрЛивневые дожди и грозы в МосквеОбщество
 
 
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