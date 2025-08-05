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Путин примет в Кремле главу ВЭБ.РФ - РИА Новости, 05.08.2025
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12:37 05.08.2025 (обновлено: 12:52 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/doklad-2033446069.html
Путин примет в Кремле главу ВЭБ.РФ
Путин примет в Кремле главу ВЭБ.РФ - РИА Новости, 05.08.2025
Путин примет в Кремле главу ВЭБ.РФ
Президент России Владимир Путин по вторник примет в Кремле с докладом главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:37:00+03:00
2025-08-05T12:52:00+03:00
политика
россия
игорь шувалов
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по вторник примет в Кремле с докладом главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня у него (у президента РФ Владимира Путина - ред.) будет встреча с руководителем нашего крупнейшего института развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Действительно, крупнейший институт развития, поэтому тем для обсуждения очень много на повестке дня", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что у президента во вторник также запланирован ряд встреч служебного характера.
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политика, россия, игорь шувалов, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Игорь Шувалов, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет в Кремле главу ВЭБ.РФ

Путин примет в Кремле с докладом главу ВЭБ.РФ Шувалова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по вторник примет в Кремле с докладом главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у него (у президента РФ Владимира Путина - ред.) будет встреча с руководителем нашего крупнейшего института развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Действительно, крупнейший институт развития, поэтому тем для обсуждения очень много на повестке дня", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что у президента во вторник также запланирован ряд встреч служебного характера.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
4 августа, 16:41
 
ПолитикаРоссияИгорь ШуваловДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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