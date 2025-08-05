Экс-президент Молдавии назвал приговор Гуцул местью Санду
Додон назвал приговор главе Гагаузии Гуцул местью Санду за личные обиды
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул местью президента Майи Санду за личные обиды, заявив, что страной управляют люди, лишенные эмпатии к народу.
"Всё, чего смогла добиться "реформированная" юстиция Майи Санду, — это приговорить к семи годам лишения свободы женщину, мать, лидера местной администрации, избранного народом. По сути, отомстить за глубокие личные обиды и ненависть Санду, которая завидует любому успеху или достижению, не принадлежащему ей. Мы живём в автократическом государстве, которым управляют люди, лишённые эмпатии и заботы о гражданах и народе. 28 сентября мы спасём страну от них"", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Дело Гуцул вписывается в общую картину давления властей Молдавии на оппозицию и независимые СМИ. В аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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