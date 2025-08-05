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Экс-президент Молдавии назвал приговор Гуцул местью Санду

Экс-президент Молдавии назвал приговор Гуцул местью Санду - РИА Новости, 05.08.2025

Экс-президент Молдавии назвал приговор Гуцул местью Санду

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул местью президента Майи Санду за личные обиды, заявив, что страной управляют... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:29:00+03:00

2025-08-05T13:29:00+03:00

2025-08-05T20:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул местью президента Майи Санду за личные обиды, заявив, что страной управляют люди, лишенные эмпатии к народу. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат главы региона Наталья Байрам. "Всё, чего смогла добиться "реформированная" юстиция Майи Санду, — это приговорить к семи годам лишения свободы женщину, мать, лидера местной администрации, избранного народом. По сути, отомстить за глубокие личные обиды и ненависть Санду, которая завидует любому успеху или достижению, не принадлежащему ей. Мы живём в автократическом государстве, которым управляют люди, лишённые эмпатии и заботы о гражданах и народе. 28 сентября мы спасём страну от них"", - написал Додон в своем Telegram-канале. Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Дело Гуцул вписывается в общую картину давления властей Молдавии на оппозицию и независимые СМИ. В аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html

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Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T13:29 true PT0M12S

Споры с полицией у здания суда Кишинева Споры с полицией у здания суда Кишинева 2025-08-05T13:29 true PT2M04S

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