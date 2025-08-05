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В районе Красноармейска нашли казненного мирного жителя
В районе Красноармейска нашли казненного мирного жителя - РИА Новости, 05.08.2025
В районе Красноармейска нашли казненного мирного жителя
Бойцы ВС РФ обнаружили в окрестностях Красноармейска (укр. название – Покровск) казненного мирного жителя, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T06:33:00+03:00
2025-08-05T06:33:00+03:00
2025-08-05T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
селидово
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денис пушилин
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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ обнаружили в окрестностях Красноармейска (укр. название – Покровск) казненного мирного жителя, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Штурмовые подразделения обнаружили в одном из домов в окрестностях Красноармейска убитого ВСУшниками мирного жителя. На вид мужчине было старше 50 лет, ноги ему связали футболкой, а руками он инстинктивно пытался закрыться от выстрела", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что на вид казнен человек был относительно недавно. "Что стало причинной – пророссийская позиция убитого или что-то иное, мы пока не узнаем. Однако по страшному опыту освобождения Селидово, где было обнаружено большое количество казненных мирных жителей, можно сказать одно - это только начало и чем дальше, тем, увы, больше будет обнаружено следов бесчеловечных преступлений", - рассказал представитель силового ведомства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска сжимается.
https://ria.ru/20250113/dnr-1993422256.html
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Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Селидово, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В районе Красноармейска нашли казненного мирного жителя
Российские военные обнаружили в районе Красноармейска казненного мирного жителя