https://ria.ru/20250805/dnr-2033385230.html

В районе Красноармейска нашли казненного мирного жителя

В районе Красноармейска нашли казненного мирного жителя - РИА Новости, 05.08.2025

В районе Красноармейска нашли казненного мирного жителя

Бойцы ВС РФ обнаружили в окрестностях Красноармейска (укр. название – Покровск) казненного мирного жителя, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T06:33:00+03:00

2025-08-05T06:33:00+03:00

2025-08-05T06:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

селидово

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ обнаружили в окрестностях Красноармейска (укр. название – Покровск) казненного мирного жителя, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Штурмовые подразделения обнаружили в одном из домов в окрестностях Красноармейска убитого ВСУшниками мирного жителя. На вид мужчине было старше 50 лет, ноги ему связали футболкой, а руками он инстинктивно пытался закрыться от выстрела", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что на вид казнен человек был относительно недавно. "Что стало причинной – пророссийская позиция убитого или что-то иное, мы пока не узнаем. Однако по страшному опыту освобождения Селидово, где было обнаружено большое количество казненных мирных жителей, можно сказать одно - это только начало и чем дальше, тем, увы, больше будет обнаружено следов бесчеловечных преступлений", - рассказал представитель силового ведомства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска сжимается.

https://ria.ru/20250113/dnr-1993422256.html

красноармейск

селидово

донецкая народная республика

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красноармейск, селидово, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины