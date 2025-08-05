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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 05.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ, пять автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:10:00+03:00
2025-08-05T12:10:00+03:00
2025-08-05T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ, пять автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Львово, Антоновка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Уничтожено свыше 60 военнослужащих, пять автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки