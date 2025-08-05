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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 05.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ, пять автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:10:00+03:00

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специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

херсон

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ, пять автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Львово, Антоновка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Уничтожено свыше 60 военнослужащих, пять автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

запорожская область

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, херсон, министерство обороны рф (минобороны рф)