https://ria.ru/20250805/direktor-2033393975.html

В Приморье экс-главу экспортной компании осудили за контрабанду трепанга

В Приморье экс-главу экспортной компании осудили за контрабанду трепанга - РИА Новости, 05.08.2025

В Приморье экс-главу экспортной компании осудили за контрабанду трепанга

Бывший директор экспортной компании осуждён за контрабанду трепанга дальневосточного, причинив ущерб стоимостью более 75 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:50:00+03:00

2025-08-05T08:50:00+03:00

2025-08-05T08:50:00+03:00

происшествия

приморский край

владивосток

россия

дальневосточная транспортная прокуратура

приморский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Бывший директор экспортной компании осуждён за контрабанду трепанга дальневосточного, причинив ущерб стоимостью более 75 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Суд взыскал 75 миллионов рублей ущерба, причиненного контрабандой трепанга. Приговором Артемовского городского суда Приморского края 48-летний житель Владивостока осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, установлено, что мужчина, занимая должность директора компании, осуществляющей экспорт биоресурсов, организовал перемещение через таможенную границу на Многостороннем автомобильном пункте пропуска Краскино в Приморском крае более тонны сушеного трепанга дальневосточного стоимостью свыше 75 миллионов рублей. Он приобрел эту продукцию у лиц, участвующих в ее незаконной добыче, и обеспечил изготовление поддельных товаросопроводительных документов, которые затем представил в таможенный орган. Приморский транспортный прокурор подал иск в суд с требованием взыскать с виновного ущерб, причиненный Российской Федерации, в размере 75 миллионов рублей. Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил требования прокурора. Однако истец, не согласившись с принятым решением, оспорил его в суд вышестоящей инстанции. "Приморский краевой суд поддержал позицию транспортной прокуратуры и оставил решение суда без изменения", - отмечает прокуратура. Осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

https://ria.ru/20250801/kontrabanda-2032756435.html

https://ria.ru/20250805/moshenniki-2033376103.html

приморский край

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, владивосток, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, приморский краевой суд