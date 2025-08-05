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В Приморье экс-главу экспортной компании осудили за контрабанду трепанга - РИА Новости, 05.08.2025
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08:50 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/direktor-2033393975.html
В Приморье экс-главу экспортной компании осудили за контрабанду трепанга
В Приморье экс-главу экспортной компании осудили за контрабанду трепанга - РИА Новости, 05.08.2025
В Приморье экс-главу экспортной компании осудили за контрабанду трепанга
Бывший директор экспортной компании осуждён за контрабанду трепанга дальневосточного, причинив ущерб стоимостью более 75 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:50:00+03:00
2025-08-05T08:50:00+03:00
происшествия
приморский край
владивосток
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Бывший директор экспортной компании осуждён за контрабанду трепанга дальневосточного, причинив ущерб стоимостью более 75 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Суд взыскал 75 миллионов рублей ущерба, причиненного контрабандой трепанга. Приговором Артемовского городского суда Приморского края 48-летний житель Владивостока осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, установлено, что мужчина, занимая должность директора компании, осуществляющей экспорт биоресурсов, организовал перемещение через таможенную границу на Многостороннем автомобильном пункте пропуска Краскино в Приморском крае более тонны сушеного трепанга дальневосточного стоимостью свыше 75 миллионов рублей. Он приобрел эту продукцию у лиц, участвующих в ее незаконной добыче, и обеспечил изготовление поддельных товаросопроводительных документов, которые затем представил в таможенный орган. Приморский транспортный прокурор подал иск в суд с требованием взыскать с виновного ущерб, причиненный Российской Федерации, в размере 75 миллионов рублей. Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил требования прокурора. Однако истец, не согласившись с принятым решением, оспорил его в суд вышестоящей инстанции. "Приморский краевой суд поддержал позицию транспортной прокуратуры и оставил решение суда без изменения", - отмечает прокуратура. Осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
https://ria.ru/20250801/kontrabanda-2032756435.html
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происшествия, приморский край, владивосток, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, приморский краевой суд
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Приморский краевой суд
В Приморье экс-главу экспортной компании осудили за контрабанду трепанга

В Приморье контрабанда трепанга причинила ущерб стоимостью более 75 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Бывший директор экспортной компании осуждён за контрабанду трепанга дальневосточного, причинив ущерб стоимостью более 75 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Суд взыскал 75 миллионов рублей ущерба, причиненного контрабандой трепанга. Приговором Артемовского городского суда Приморского края 48-летний житель Владивостока осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, установлено, что мужчина, занимая должность директора компании, осуществляющей экспорт биоресурсов, организовал перемещение через таможенную границу на Многостороннем автомобильном пункте пропуска Краскино в Приморском крае более тонны сушеного трепанга дальневосточного стоимостью свыше 75 миллионов рублей. Он приобрел эту продукцию у лиц, участвующих в ее незаконной добыче, и обеспечил изготовление поддельных товаросопроводительных документов, которые затем представил в таможенный орган.
Приморский транспортный прокурор подал иск в суд с требованием взыскать с виновного ущерб, причиненный Российской Федерации, в размере 75 миллионов рублей. Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил требования прокурора. Однако истец, не согласившись с принятым решением, оспорил его в суд вышестоящей инстанции.
"Приморский краевой суд поддержал позицию транспортной прокуратуры и оставил решение суда без изменения", - отмечает прокуратура.
Осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
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