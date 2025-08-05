https://ria.ru/20250805/diplom-2033573105.html

Главу МИД Турции обвинили в подделке диплома

Главу МИД Турции обвинили в подделке диплома - РИА Новости, 05.08.2025

Главу МИД Турции обвинили в подделке диплома

Глава МИД Турции Хакан Фидан столкнулся с рядом необоснованных обвинений относительно его диплома о высшем образовании, эта кампания ведется запрещенной в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:31:00+03:00

2025-08-05T21:31:00+03:00

2025-08-05T21:31:00+03:00

в мире

турция

анкара (провинция)

сша

хакан фидан

экрем имамоглу

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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан столкнулся с рядом необоснованных обвинений относительно его диплома о высшем образовании, эта кампания ведется запрещенной в республике организацией FETÖ, с которой Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году, заявил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Ранее в ряде оппозиционных СМИ появились публикации со ссылкой на экс-посла Турции в США Намыка Тана о необходимости расследования относительно действительности диплома о высшем образовании Фидана. Тема "поддельных дипломов" в последние дни является одной из главных в турецких СМИ, она приобрела особую актуальность после аннулирования Стамбульским университетом 18 марта диплома, находящегося под арестом мэра мегаполиса Экрема Имамоглу. "Вновь озвучиваются некоторые необоснованные обвинения в адрес нашего министра, которые в последние годы были вынесены на повестку дня FETÖ и ее производными в ходе систематических многосторонних кампаний... На самом деле Центр по борьбе с дезинформацией (при Администрации президента Турции - ред.) и Совет по высшему образованию ответили на эти обвинения документами. Степени бакалавра, магистра и доктора нашего министра, а также его сертификат эквивалентности были доведены до сведения общественности 15 мая 2025 года. Кроме того, 12 июня 2025 года Президиум Совета по высшему образованию через Министерство национального образования ответил на парламентский вопрос по этой теме. Повторное выдвижение этих обвинений в последние дни преследует цель намеренно ввести в заблуждение наше общественное мнение. В связи с этими обвинениями предпринимаются юридические действия", - заявил собеседник агентства. Запрещенная в Турции организация FETÖ 15 июля 2016 года предприняла попытку государственного переворота. По данным агентства Anadolu, попытка военного переворота была полностью подавлена примерно за 21 час. В результате попытки переворота погибли 253 человека - как гражданские, так и военнослужащие. Для осуществления захвата власти путчисты задействовали около 9 тысяч военных, 35 самолетов, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, в том числе 74 танка, и почти 4 тысяч единиц стрелкового оружия.

https://ria.ru/20250805/psikholog-2033519802.html

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анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, анкара (провинция), сша, хакан фидан, экрем имамоглу