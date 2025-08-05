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Столичный главк СК подтвердил возбуждение нового дела против Каца*
Столичный главк СК подтвердил возбуждение нового дела против Каца* - РИА Новости, 05.08.2025
Столичный главк СК подтвердил возбуждение нового дела против Каца*
Столичный главк СК РФ подтвердил возбуждение нового уголовного дела против блогера Максима Каца* (иноагент). РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:32:00+03:00
2025-08-05T14:32:00+03:00
2025-08-05T14:32:00+03:00
происшествия
россия
москва
максим кац
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московский городской суд
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Столичный главк СК РФ подтвердил возбуждение нового уголовного дела против блогера Максима Каца* (иноагент). Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента завели на Каца* после заявления в Роскомнадзор члена нежелательной в РФ организации "Депутаты мирной России"**, в которой блогер тоже состоит. "Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Максима Каца*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что подозреваемый включен в реестр иноагентов и находится за пределами РФ. Ранее он был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. По версии следствия, в нарушение порядка деятельности иноагента Кац* неоднократно уклонился от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Басманный суд Москвы в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего по делу о распространении фейков о российской армии. Впоследствии Мосгорсуд утвердил приговор. Блогер объявлен в международный розыск и заочно арестован.* признан иноагентом в РФ.** нежелательная организация в РФ.
https://ria.ru/20250630/dud-2026327591.html
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происшествия, россия, москва, максим кац, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Максим Кац, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Московский городской суд
Столичный главк СК подтвердил возбуждение нового дела против Каца*
СУСК по Москве подтвердил возбуждение нового уголовного дела против Каца