https://ria.ru/20250805/delo-2033426145.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки под Новосибирском
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки под Новосибирском - РИА Новости, 05.08.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки под Новосибирском
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в информационном центре СК РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:35:00+03:00
2025-08-05T11:35:00+03:00
2025-08-05T11:35:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
новосибирский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033425546_116:0:2082:1106_1920x0_80_0_0_af37963cb68614903ec5247e469a56db.png
БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в информационном центре СК России. СУСК РФ по региону во вторник сообщало, что в ходе мониторинга СМИ сотрудники нашли видео, в котором группа подростков избивала девочку в одном из сел Новосибирского района. Проводится проверка этой истории. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Как сообщается в соцмедиа, инцидент произошел в селе Барышево Новосибирской области, где компания подростков заманила 14-летнюю девочку в заброшенное здание, там её избивали и унижали. Это не первый подобный случай, отметили в СК.
https://ria.ru/20250805/sk-2033417869.html
россия
новосибирская область
новосибирский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033425546_553:0:2028:1106_1920x0_80_0_0_45100b30eee5e93ab978246bcf94b40d.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новосибирская область, новосибирский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки под Новосибирском
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения девочки в Новосибирской области