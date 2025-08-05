https://ria.ru/20250805/delo-2033426145.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки под Новосибирском

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки под Новосибирском - РИА Новости, 05.08.2025

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки под Новосибирском

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в информационном центре СК РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:35:00+03:00

2025-08-05T11:35:00+03:00

2025-08-05T11:35:00+03:00

происшествия

россия

новосибирская область

новосибирский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033425546_116:0:2082:1106_1920x0_80_0_0_af37963cb68614903ec5247e469a56db.png

БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в информационном центре СК России. СУСК РФ по региону во вторник сообщало, что в ходе мониторинга СМИ сотрудники нашли видео, в котором группа подростков избивала девочку в одном из сел Новосибирского района. Проводится проверка этой истории. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Как сообщается в соцмедиа, инцидент произошел в селе Барышево Новосибирской области, где компания подростков заманила 14-летнюю девочку в заброшенное здание, там её избивали и унижали. Это не первый подобный случай, отметили в СК.

https://ria.ru/20250805/sk-2033417869.html

россия

новосибирская область

новосибирский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новосибирская область, новосибирский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)