https://ria.ru/20250805/delo-2033425672.html

После ДТП с автобусом в Тульской области завели дело

После ДТП с автобусом в Тульской области завели дело - РИА Новости, 05.08.2025

После ДТП с автобусом в Тульской области завели дело

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту ДТП с автобусом в Тульской области, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:34:00+03:00

2025-08-05T11:34:00+03:00

2025-08-05T11:40:00+03:00

происшествия

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту ДТП с автобусом в Тульской области, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.Утром во вторник автобус, следующий из Стаханова (ЛНР) в Москву, в сильный туман наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, пострадавших доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. По данным Минздрава, пострадали 39 человек, из которых 35, включая троих детей, госпитализированы."Следственными органами СК России по Тульской области по результатам проверки сообщения о ДТП с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в релизе.По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту "Луганск (Стаханов) – Москва", не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Отмечается, что в автобусе находились 48 пассажиров, в том числе дети. В настоящее время точное число пострадавших устанавливается.

https://ria.ru/20250804/sk-2033184313.html

тульская область

россия

луганская народная республика

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происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, луганская народная республика