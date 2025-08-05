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В Казани водитель фургона сбил троих подростков - РИА Новости, 05.08.2025
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23:27 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/chp-2033583728.html
В Казани водитель фургона сбил троих подростков
В Казани водитель фургона сбил троих подростков - РИА Новости, 05.08.2025
В Казани водитель фургона сбил троих подростков
Водитель фургона сбил троих подростков 12-14 лет в Казани и скрылся, дети с травмами в больнице, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:27:00+03:00
2025-08-05T23:27:00+03:00
происшествия
казань
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Водитель фургона сбил троих подростков 12-14 лет в Казани и скрылся, дети с травмами в больнице, сообщает прокуратура Татарстана. ДТП произошло во вторник около 20.20 на улице Боевой. "По предварительным данным, водитель фургона сбил троих подростков и скрылся с места ДТП. Пострадали девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Дети с различными травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что инцидент произошел на освещаемом пешеходном переходе с хорошей видимостью. "Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению водителя автомобиля, изъяты и изучаются видеозаписи с видеорегистраторов водителей", - сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП с детьми, находятся на контроле прокуратуры.
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В Казани водитель фургона сбил троих подростков

В Казани водитель фургона сбил троих подростков и скрылся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Водитель фургона сбил троих подростков 12-14 лет в Казани и скрылся, дети с травмами в больнице, сообщает прокуратура Татарстана.
ДТП произошло во вторник около 20.20 на улице Боевой.
"По предварительным данным, водитель фургона сбил троих подростков и скрылся с места ДТП. Пострадали девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Дети с различными травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что инцидент произошел на освещаемом пешеходном переходе с хорошей видимостью.
"Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению водителя автомобиля, изъяты и изучаются видеозаписи с видеорегистраторов водителей", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП с детьми, находятся на контроле прокуратуры.
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