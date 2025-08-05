Рейтинг@Mail.ru
В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/chp-2033577199.html
В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста
В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста - РИА Новости, 05.08.2025
В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подорвал две гранаты возле блокпоста в городе Кардаха в сирийской провинции Латакия, в результате погиб один... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:16:00+03:00
2025-08-05T22:16:00+03:00
в мире
латакия (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8175ffc61b875f667b84dcd69cabafca.jpg
БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подорвал две гранаты возле блокпоста в городе Кардаха в сирийской провинции Латакия, в результате погиб один военнослужащий, еще один получил тяжелые ранения, заявил глава службы внутренней безопасности провинции Латакия Абдель Азиз Хилал Аль-Ахмад. "Мужчина, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приблизился к одному из блокпостов в районе Аль-Кардаха во время несения дежурства сотрудниками службы безопасности, которые осуществляли охрану порядка и стабильности. Сотрудники блокпоста спокойно отреагировали на ситуацию, инцидент был урегулирован без осложнений. Однако примерно через полчаса этот молодой человек вернулся, неся две ручные гранаты, и привел их в боевое состояние среди сотрудников службы безопасности, находившихся на месте",- цитирует слова Аль-Ахмада сирийское государственное агентство SANA. По словам главы провинциального отделения службы безопасности, в результате взрыва погиб один из силовиков, еще один военнослужащий получил тяжелое ранение, приведшее к ампутации конечности. Сам мужчина также был найден мертвым.
https://ria.ru/20250804/vlasti-2033315393.html
латакия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2bb73646a1df4a3e66cb50c36a60916e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латакия (город)
В мире, Латакия (город)
В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста

В Латакии пьяный мужчина подорвал две гранаты у блокпоста, один человек погиб

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подорвал две гранаты возле блокпоста в городе Кардаха в сирийской провинции Латакия, в результате погиб один военнослужащий, еще один получил тяжелые ранения, заявил глава службы внутренней безопасности провинции Латакия Абдель Азиз Хилал Аль-Ахмад.
"Мужчина, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приблизился к одному из блокпостов в районе Аль-Кардаха во время несения дежурства сотрудниками службы безопасности, которые осуществляли охрану порядка и стабильности. Сотрудники блокпоста спокойно отреагировали на ситуацию, инцидент был урегулирован без осложнений. Однако примерно через полчаса этот молодой человек вернулся, неся две ручные гранаты, и привел их в боевое состояние среди сотрудников службы безопасности, находившихся на месте",- цитирует слова Аль-Ахмада сирийское государственное агентство SANA.
По словам главы провинциального отделения службы безопасности, в результате взрыва погиб один из силовиков, еще один военнослужащий получил тяжелое ранение, приведшее к ампутации конечности. Сам мужчина также был найден мертвым.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Сирийские власти разрешили МОМ ООН восстановить присутствие в стране
4 августа, 17:33
 
В миреЛатакия (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала