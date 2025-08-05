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В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста
В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста - РИА Новости, 05.08.2025
В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подорвал две гранаты возле блокпоста в городе Кардаха в сирийской провинции Латакия, в результате погиб один... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:16:00+03:00
2025-08-05T22:16:00+03:00
2025-08-05T22:16:00+03:00
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БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подорвал две гранаты возле блокпоста в городе Кардаха в сирийской провинции Латакия, в результате погиб один военнослужащий, еще один получил тяжелые ранения, заявил глава службы внутренней безопасности провинции Латакия Абдель Азиз Хилал Аль-Ахмад. "Мужчина, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приблизился к одному из блокпостов в районе Аль-Кардаха во время несения дежурства сотрудниками службы безопасности, которые осуществляли охрану порядка и стабильности. Сотрудники блокпоста спокойно отреагировали на ситуацию, инцидент был урегулирован без осложнений. Однако примерно через полчаса этот молодой человек вернулся, неся две ручные гранаты, и привел их в боевое состояние среди сотрудников службы безопасности, находившихся на месте",- цитирует слова Аль-Ахмада сирийское государственное агентство SANA. По словам главы провинциального отделения службы безопасности, в результате взрыва погиб один из силовиков, еще один военнослужащий получил тяжелое ранение, приведшее к ампутации конечности. Сам мужчина также был найден мертвым.
https://ria.ru/20250804/vlasti-2033315393.html
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в мире, латакия (город)
В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста
В Латакии пьяный мужчина подорвал две гранаты у блокпоста, один человек погиб