https://ria.ru/20250805/chp-2033577199.html

В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста

В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста - РИА Новости, 05.08.2025

В Сирии пьяный мужчина подорвал две гранаты возле блокпоста

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подорвал две гранаты возле блокпоста в городе Кардаха в сирийской провинции Латакия, в результате погиб один... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:16:00+03:00

2025-08-05T22:16:00+03:00

2025-08-05T22:16:00+03:00

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БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подорвал две гранаты возле блокпоста в городе Кардаха в сирийской провинции Латакия, в результате погиб один военнослужащий, еще один получил тяжелые ранения, заявил глава службы внутренней безопасности провинции Латакия Абдель Азиз Хилал Аль-Ахмад. "Мужчина, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приблизился к одному из блокпостов в районе Аль-Кардаха во время несения дежурства сотрудниками службы безопасности, которые осуществляли охрану порядка и стабильности. Сотрудники блокпоста спокойно отреагировали на ситуацию, инцидент был урегулирован без осложнений. Однако примерно через полчаса этот молодой человек вернулся, неся две ручные гранаты, и привел их в боевое состояние среди сотрудников службы безопасности, находившихся на месте",- цитирует слова Аль-Ахмада сирийское государственное агентство SANA. По словам главы провинциального отделения службы безопасности, в результате взрыва погиб один из силовиков, еще один военнослужащий получил тяжелое ранение, приведшее к ампутации конечности. Сам мужчина также был найден мертвым.

https://ria.ru/20250804/vlasti-2033315393.html

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в мире, латакия (город)