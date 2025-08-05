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На Кубани завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления - РИА Новости, 05.08.2025
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https://ria.ru/20250805/chp-2033565973.html
На Кубани завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления
На Кубани завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления - РИА Новости, 05.08.2025
На Кубани завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления
Основные работы по ликвидации последствий подтопления в Туапсинском округе Кубани закончены, сейчас ведется расчистка территорий и восстановление бытовых... РИА Новости, 05.08.2025
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2025-08-05T20:21:00+03:00
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Основные работы по ликвидации последствий подтопления в Туапсинском округе Кубани закончены, сейчас ведется расчистка территорий и восстановление бытовых условий для жителей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Туапсинском округе завершены основные работы по ликвидации последствий подтопления. Вода сошла со всех подтопленных территорий, откачано более 11 тысяч кубометров воды. Сейчас главная задача — расчистка дворов и домов от грязи, вывоз пострадавшей мебели и восстановление бытовых условий для жителей", - говорится в сообщении. Особое внимание уделяется соцобъектам: школе №30, стадиону "Юность" и детскому саду №10 в посёлке Новомихайловский. На этих объектах работают более 130 человек и 15 единиц техники. При необходимости привлекаются дополнительные силы, отмечает оперштаб. По информации оперштаба, в расчистке территорий задействованы Кубань-СПАС, Противопожарная служба Кубани, МЧС России, казаки и волонтёры. Утром, как уточняется, прибыли дополнительные средства и рабочие группы. Всего к работам привлечено 870 человек и 103 единицы техники. Как уточнили в оперштабе, электроснабжение восстановлено во всех домах. Водоснабжение восстанавливается для верхних этажей многоквартирных домов в Новомихайловке. Во всех остальных жилых зданиях и соцобъектах, по данным оперштаба, водоснабжение восстановлено в полном объеме. "Наиболее сложной остаётся ситуация в селе Лермонтово. Там приступили к строительству подрусловой ветки водовода для восстановления водоснабжения. Прокладка коммуникаций методом горизонтального бурения должна быть завершена до конца суток 7 августа", - добавили в оперштабе. Комиссии обследовали 448 жилых домов, продолжается приём заявок на оказание финансовой помощи. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило 3 августа, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. В Туапсинском округе после непогоды был введен режим ЧС муниципального характера.
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Кубани завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления

В Туапсинском округе завершили работы по ликвидации последствий подтопления

© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко | Перейти в медиабанкПодтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края
Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко
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Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Основные работы по ликвидации последствий подтопления в Туапсинском округе Кубани закончены, сейчас ведется расчистка территорий и восстановление бытовых условий для жителей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Туапсинском округе завершены основные работы по ликвидации последствий подтопления. Вода сошла со всех подтопленных территорий, откачано более 11 тысяч кубометров воды. Сейчас главная задача — расчистка дворов и домов от грязи, вывоз пострадавшей мебели и восстановление бытовых условий для жителей", - говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется соцобъектам: школе №30, стадиону "Юность" и детскому саду №10 в посёлке Новомихайловский. На этих объектах работают более 130 человек и 15 единиц техники. При необходимости привлекаются дополнительные силы, отмечает оперштаб.
По информации оперштаба, в расчистке территорий задействованы Кубань-СПАС, Противопожарная служба Кубани, МЧС России, казаки и волонтёры. Утром, как уточняется, прибыли дополнительные средства и рабочие группы. Всего к работам привлечено 870 человек и 103 единицы техники.
Как уточнили в оперштабе, электроснабжение восстановлено во всех домах. Водоснабжение восстанавливается для верхних этажей многоквартирных домов в Новомихайловке. Во всех остальных жилых зданиях и соцобъектах, по данным оперштаба, водоснабжение восстановлено в полном объеме.
"Наиболее сложной остаётся ситуация в селе Лермонтово. Там приступили к строительству подрусловой ветки водовода для восстановления водоснабжения. Прокладка коммуникаций методом горизонтального бурения должна быть завершена до конца суток 7 августа", - добавили в оперштабе.
Комиссии обследовали 448 жилых домов, продолжается приём заявок на оказание финансовой помощи.
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило 3 августа, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. В Туапсинском округе после непогоды был введен режим ЧС муниципального характера.
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