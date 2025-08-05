https://ria.ru/20250805/chp-2033557361.html

Замначальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте обвинили во взятке

Замначальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте обвинили во взятке - РИА Новости, 05.08.2025

Замначальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте обвинили во взятке

Заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте обвиняют в получении взятки в размере не менее 260 тысяч рублей за заключение фиктивного контракта и... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:33:00+03:00

2025-08-05T19:33:00+03:00

2025-08-05T19:33:00+03:00

происшествия

россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте обвиняют в получении взятки в размере не менее 260 тысяч рублей за заключение фиктивного контракта и подписание актов якобы выполненных работ, сообщает Западное межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ. "Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В отношении посредника и взяткодателя также расследуются уголовные дела о взяточничестве", - говорится в сообщении. По данным следствия, с марта по сентябрь 2023 года заместитель начальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте получил от директора коммерческой организации через посредника в качестве взятки денежные средства в общей сумме не менее 260 тысяч рублей. За указанное вознаграждение он совершил незаконные действия, выразившиеся в заключении контракта и беспрепятственном подписании актов выполненных работ без фактического их проведения. Западным МСУТ СК России во взаимодействии с сотрудниками ОСБ УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Волгоградской области фигуранты были установлены и задержаны. В отношении замначальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств", - добавили в ведомстве.

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происшествия, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)