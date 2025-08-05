https://ria.ru/20250805/chp-2033545107.html

В Башкирии упал объект, похожий на метеозонд

В Башкирии упал объект, похожий на метеозонд - РИА Новости, 05.08.2025

В Башкирии упал объект, похожий на метеозонд

Объект, похожий на метеозонд, упал около башкирского села, его исследуют специалисты, сообщили в госкомитете региона по ЧС. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:22:00+03:00

2025-08-05T18:22:00+03:00

2025-08-05T18:22:00+03:00

происшествия

чишминский район

россия

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УФА, 5 авг - РИА Новости. Объект, похожий на метеозонд, упал около башкирского села, его исследуют специалисты, сообщили в госкомитете региона по ЧС. Ведомство сообщило журналистам, что во вторник на территории Сафаровского сельсовета Чишминского района очевидцы обнаружили предмет, похожий на метеозонд. "Уполномоченными органами было произведено обследование места обнаружения находки. При первичном осмотре взрывчатых веществ не найдено. Прибор направлен для дальнейшего исследования", - пояснили в госкомитете.

https://ria.ru/20250518/samolet-2017666670.html

чишминский район

россия

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2025

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происшествия, чишминский район, россия