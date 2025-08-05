https://ria.ru/20250805/bryanskaya-2033402309.html

Мужчина, задержанный в Брянской области, признался в работе на Украину

Мужчина, задержанный в Брянской области, признался в работе на Украину - РИА Новости, 05.08.2025

Мужчина, задержанный в Брянской области, признался в работе на Украину

Задержанный в Брянской области пособник Киева рассказал на видео от ФСБ, что в феврале должен был ликвидировать главу оборонного предприятия и одного из... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:05:00+03:00

2025-08-05T10:05:00+03:00

2025-08-05T10:26:00+03:00

брянская область

украина

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Задержанный в Брянской области пособник Киева рассказал на видео от ФСБ, что в феврале должен был ликвидировать главу оборонного предприятия и одного из руководителей российской военно-гражданской администрации."В феврале 2025 года должен был установить и ликвидировать за денежное вознаграждение управляющего предприятием, задействованного в гособоронзаказе, и руководителя военно-гражданской администрации Российской Федерации", - сказал задержанный в видеоролике.Он также признался, что передавал Киеву данные о позициях группировки "Север" в Харьковской области."В июле 2024 года находясь на боевой позиции в Харьковской области группировки войск "Север" передавал украинскому куратору сведения о местах расположения пунктов временной дислокации военнослужащих российской армии, военной техники, средств РЭБ и ПВО", - рассказал задержанный."Кроме того, координировал ракеты и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокаций подразделений России", - добавил украинский агент.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Брянской области гражданина РФ, который сотрудничал с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций и должен был изъять доставленные беспилотником огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В дальнейшем их планировалось использовать для убийства гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032561697.html

https://ria.ru/20250801/fsb-2032777084.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия