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Мужчина, задержанный в Брянской области, признался в работе на Украину - РИА Новости, 05.08.2025
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10:05 05.08.2025 (обновлено: 10:26 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/bryanskaya-2033402309.html
Мужчина, задержанный в Брянской области, признался в работе на Украину
Мужчина, задержанный в Брянской области, признался в работе на Украину - РИА Новости, 05.08.2025
Мужчина, задержанный в Брянской области, признался в работе на Украину
Задержанный в Брянской области пособник Киева рассказал на видео от ФСБ, что в феврале должен был ликвидировать главу оборонного предприятия и одного из... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:05:00+03:00
2025-08-05T10:26:00+03:00
брянская область
украина
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Задержанный в Брянской области пособник Киева рассказал на видео от ФСБ, что в феврале должен был ликвидировать главу оборонного предприятия и одного из руководителей российской военно-гражданской администрации."В феврале 2025 года должен был установить и ликвидировать за денежное вознаграждение управляющего предприятием, задействованного в гособоронзаказе, и руководителя военно-гражданской администрации Российской Федерации", - сказал задержанный в видеоролике.Он также признался, что передавал Киеву данные о позициях группировки "Север" в Харьковской области."В июле 2024 года находясь на боевой позиции в Харьковской области группировки войск "Север" передавал украинскому куратору сведения о местах расположения пунктов временной дислокации военнослужащих российской армии, военной техники, средств РЭБ и ПВО", - рассказал задержанный."Кроме того, координировал ракеты и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокаций подразделений России", - добавил украинский агент.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Брянской области гражданина РФ, который сотрудничал с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций и должен был изъять доставленные беспилотником огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В дальнейшем их планировалось использовать для убийства гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. Возбуждено уголовное дело о госизмене.
https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032561697.html
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брянская область
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брянская область, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Брянская область, Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Мужчина, задержанный в Брянской области, признался в работе на Украину

Задержанный в Брянской области признался, что планировал два убийства в феврале

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Задержанный в Брянской области пособник Киева рассказал на видео от ФСБ, что в феврале должен был ликвидировать главу оборонного предприятия и одного из руководителей российской военно-гражданской администрации.
"В феврале 2025 года должен был установить и ликвидировать за денежное вознаграждение управляющего предприятием, задействованного в гособоронзаказе, и руководителя военно-гражданской администрации Российской Федерации", - сказал задержанный в видеоролике.
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Он также признался, что передавал Киеву данные о позициях группировки "Север" в Харьковской области.
"В июле 2024 года находясь на боевой позиции в Харьковской области группировки войск "Север" передавал украинскому куратору сведения о местах расположения пунктов временной дислокации военнослужащих российской армии, военной техники, средств РЭБ и ПВО", - рассказал задержанный.
"Кроме того, координировал ракеты и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокаций подразделений России", - добавил украинский агент.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Брянской области гражданина РФ, который сотрудничал с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций и должен был изъять доставленные беспилотником огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В дальнейшем их планировалось использовать для убийства гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. Возбуждено уголовное дело о госизмене.
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Брянская областьУкраинаКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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