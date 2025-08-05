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Два человека пострадали при атаке FPV-дронов в Брянской области
Два человека пострадали при атаке FPV-дронов в Брянской области - РИА Новости, 05.08.2025
Два человека пострадали при атаке FPV-дронов в Брянской области
Двух сотрудников МУП "Водоканал" Погарского района, проводивших ремонт водопроводных сетей, ранило в результате атаки FPV-дронов на поселок Сопычи в Брянской... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:58:00+03:00
2025-08-05T13:58:00+03:00
2025-08-05T13:58:00+03:00
происшествия
погарский район
брянская область
александр богомаз
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ТУЛА, 5 авг - РИА Новости. Двух сотрудников МУП "Водоканал" Погарского района, проводивших ремонт водопроводных сетей, ранило в результате атаки FPV-дронов на поселок Сопычи в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Укронацисты с помощью FPV-дронов атаковали поселок Сопычи Погарского района. Целенаправленный удар нанесен по бригаде работников МУП "Водоканал" Погарского района, которая проводила ремонтные работы на водопроводных сетях, чтобы обеспечить жителей поселка водой. В результате террористической атаки, к сожалению, ранения получили два сотрудника водоканала", - говорится в сообщении. По словам Богомаза, мужчин доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
погарский район
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происшествия, погарский район, брянская область, александр богомаз
Происшествия, Погарский район, Брянская область, Александр Богомаз
Два человека пострадали при атаке FPV-дронов в Брянской области
В Брянской области два сотрудника водоканала пострадали при атаке FPV-дронов