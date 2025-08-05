В Британии провели опрос о готовности сразиться с крысой рекордных размеров
YouGov: лишь треть британцев верят в победу над крысой размером с кошку
© Фото : соцсетиКрыса длиной более полуметра была поймана в доме на севере Англии
© Фото : соцсети
Крыса длиной более полуметра была поймана в доме на севере Англии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Менее трети британцев с оптимизмом оценивают свои шансы в поединке один на один с крысой огромных размеров, о поимке которой на севере страны ранее сообщалось, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov.
В публикации газеты Telegraph в понедельник говорилось, что крыса длиной более полуметра была признана самой большой в Великобритании. По данным издания, грызун был пойман в районе Норманби в графстве Северный Йоркшир. Его длина от морды до кончика хвоста составила 22 дюйма (55,88 сантиметра), уточнила газета.
Участникам социологического исследования задавали вопрос: если бы вы были безоружны, как вы думаете, смогли бы вы победить крысу размером с кошку? Согласно итогам исследования, только 30% ответили утвердительно, 38% - отрицательно, и еще 32% не смогли оценить свои шансы.
Исследование проводилось во вторник среди 4924 совершеннолетних британцев. Данные о погрешности не приводятся.
По оценкам специалистов, в Великобритании может быть около 250 миллионов крыс, которые могут переносить заболевания, передающиеся человеку, включая лептоспироз, который сначала имеет гриппоподобные симптомы, но способен привести к желтухе и почечной недостаточности.