https://ria.ru/20250805/britaniya-2033572782.html

В Британии провели опрос о готовности сразиться с крысой рекордных размеров

В Британии провели опрос о готовности сразиться с крысой рекордных размеров - РИА Новости, 05.08.2025

В Британии провели опрос о готовности сразиться с крысой рекордных размеров

Менее трети британцев с оптимизмом оценивают свои шансы в поединке один на один с крысой огромных размеров, о поимке которой на севере страны ранее сообщалось,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:29:00+03:00

2025-08-05T21:29:00+03:00

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в мире

великобритания

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Менее трети британцев с оптимизмом оценивают свои шансы в поединке один на один с крысой огромных размеров, о поимке которой на севере страны ранее сообщалось, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov. В публикации газеты Telegraph в понедельник говорилось, что крыса длиной более полуметра была признана самой большой в Великобритании. По данным издания, грызун был пойман в районе Норманби в графстве Северный Йоркшир. Его длина от морды до кончика хвоста составила 22 дюйма (55,88 сантиметра), уточнила газета. Участникам социологического исследования задавали вопрос: если бы вы были безоружны, как вы думаете, смогли бы вы победить крысу размером с кошку? Согласно итогам исследования, только 30% ответили утвердительно, 38% - отрицательно, и еще 32% не смогли оценить свои шансы. Исследование проводилось во вторник среди 4924 совершеннолетних британцев. Данные о погрешности не приводятся. По оценкам специалистов, в Великобритании может быть около 250 миллионов крыс, которые могут переносить заболевания, передающиеся человеку, включая лептоспироз, который сначала имеет гриппоподобные симптомы, но способен привести к желтухе и почечной недостаточности.

https://ria.ru/20250801/kitaj-2032873635.html

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в мире, великобритания, северный йоркшир