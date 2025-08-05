https://ria.ru/20250805/bpla-2033584095.html

В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадала женщина

В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2025

В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадала женщина

Женщина пострадала в селе Весёлая Лопань Белгородского района в результате взрыва украинского беспилотника во дворе частного дома, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:30:00+03:00

2025-08-05T23:30:00+03:00

2025-08-05T23:33:00+03:00

происшествия

белгородский район

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в селе Весёлая Лопань Белгородского района в результате взрыва украинского беспилотника во дворе частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Весёлая Лопань Белгородского района в результате детонации беспилотника во дворе частного дома ранена женщина. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики диагностировали у неё баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что вследствие удара в доме повреждены окна, кровля, а также две хозяйственные постройки.

https://ria.ru/20250805/vsu-2033582823.html

белгородский район

белгородская область

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происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков