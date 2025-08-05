https://ria.ru/20250805/bpla-2033573997.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.08.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:45:00+03:00
2025-08-05T21:45:00+03:00
2025-08-05T21:45:00+03:00
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КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. Ракетную опасность в Курской области объявили в 16.06 мск, она действовала более пяти часов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
https://ria.ru/20250805/zelenskij-2033503378.html
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безопасность, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность
На всей территории Курской области отменили ракетную опасность