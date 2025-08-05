https://ria.ru/20250805/bpla-2033527281.html

Над Курской, Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре БПЛА

Над Курской, Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025

Над Курской, Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре БПЛА

Средства ПВО РФ в период с 10.15 мск до 14.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской, Белгородской и... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:01:00+03:00

2025-08-05T17:01:00+03:00

2025-08-05T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ в период с 10.15 мск до 14.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России. "В период с 10.15 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Курской области, один - над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250805/vsu-2033454283.html

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безопасность, россия, брянская область, курская область, происшествия