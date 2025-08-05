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Над Курской, Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре БПЛА
Над Курской, Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
Над Курской, Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре БПЛА
Средства ПВО РФ в период с 10.15 мск до 14.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской, Белгородской и... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:01:00+03:00
2025-08-05T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ в период с 10.15 мск до 14.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России. "В период с 10.15 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Курской области, один - над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Курская область, Происшествия
Над Курской, Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре БПЛА
Минобороны: над Курской, Белгородской и Брянской областями сбили четыре БПЛА ВСУ