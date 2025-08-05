https://ria.ru/20250805/bpl-2033386985.html

Бастрыкин рассказал об атаках БПЛА ВСУ на электроподстанции в Курске

Бастрыкин рассказал об атаках БПЛА ВСУ на электроподстанции в Курске - РИА Новости, 05.08.2025

Бастрыкин рассказал об атаках БПЛА ВСУ на электроподстанции в Курске

Военные следователи СК РФ за последнее время зафиксировали свыше 10 атак украинских БПЛА на электроподстанции и линии электропередачи в Курске и других районах... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:09:00+03:00

2025-08-05T07:09:00+03:00

2025-08-05T07:12:00+03:00

происшествия

россия

курск

курская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869943195_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_c03ada619800ed28aab5f536bc474854.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Военные следователи СК РФ за последнее время зафиксировали свыше 10 атак украинских БПЛА на электроподстанции и линии электропередачи в Курске и других районах области, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "За последнее время военными следователями зафиксировано более 10 атак с использованием БПЛА на электроподстанции и линии электропередачи - в Курске, а также нескольких районах области", - сказал он в интервью сайту KP.RU. Бастрыкин добавил, что в результате временно прекращалась подача электроэнергии в частные дома и квартиры, где живут несколько десятков тысяч человек. "Помимо этого, украинские националисты атаковали и объекты культурного наследия Курской области. Зафиксированы факты целенаправленных артиллерийских и ракетных ударов, после которых частично разрушены "Усадьба Барятинских "Марьино" XIX-XX века", "Ансамбль Свято-Знаменской церкви", "Ансамбль усадьбы помещика Викторова "Дворец для любимой", "Подворье Курского Троицкого женского монастыря", "Церковь Дмитриевская", "Ансамбль церкви Рождества Христова", "Горнальский монастырь" конца XIX века", - добавил глава СК РФ.

https://ria.ru/20250805/ljudi-2033386443.html

россия

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курск, курская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)