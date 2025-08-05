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Бастрыкин рассказал об атаках БПЛА ВСУ на электроподстанции в Курске - РИА Новости, 05.08.2025
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07:09 05.08.2025 (обновлено: 07:12 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/bpl-2033386985.html
Бастрыкин рассказал об атаках БПЛА ВСУ на электроподстанции в Курске
Бастрыкин рассказал об атаках БПЛА ВСУ на электроподстанции в Курске - РИА Новости, 05.08.2025
Бастрыкин рассказал об атаках БПЛА ВСУ на электроподстанции в Курске
Военные следователи СК РФ за последнее время зафиксировали свыше 10 атак украинских БПЛА на электроподстанции и линии электропередачи в Курске и других районах... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:09:00+03:00
2025-08-05T07:12:00+03:00
происшествия
россия
курск
курская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Военные следователи СК РФ за последнее время зафиксировали свыше 10 атак украинских БПЛА на электроподстанции и линии электропередачи в Курске и других районах области, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "За последнее время военными следователями зафиксировано более 10 атак с использованием БПЛА на электроподстанции и линии электропередачи - в Курске, а также нескольких районах области", - сказал он в интервью сайту KP.RU. Бастрыкин добавил, что в результате временно прекращалась подача электроэнергии в частные дома и квартиры, где живут несколько десятков тысяч человек. "Помимо этого, украинские националисты атаковали и объекты культурного наследия Курской области. Зафиксированы факты целенаправленных артиллерийских и ракетных ударов, после которых частично разрушены "Усадьба Барятинских "Марьино" XIX-XX века", "Ансамбль Свято-Знаменской церкви", "Ансамбль усадьбы помещика Викторова "Дворец для любимой", "Подворье Курского Троицкого женского монастыря", "Церковь Дмитриевская", "Ансамбль церкви Рождества Христова", "Горнальский монастырь" конца XIX века", - добавил глава СК РФ.
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происшествия, россия, курск, курская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курск, Курская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин рассказал об атаках БПЛА ВСУ на электроподстанции в Курске

Бастрыкин: ВСУ более десяти раз атаковали электроподстанции в Курской области

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Военные следователи СК РФ за последнее время зафиксировали свыше 10 атак украинских БПЛА на электроподстанции и линии электропередачи в Курске и других районах области, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"За последнее время военными следователями зафиксировано более 10 атак с использованием БПЛА на электроподстанции и линии электропередачи - в Курске, а также нескольких районах области", - сказал он в интервью сайту KP.RU.
Бастрыкин добавил, что в результате временно прекращалась подача электроэнергии в частные дома и квартиры, где живут несколько десятков тысяч человек.
"Помимо этого, украинские националисты атаковали и объекты культурного наследия Курской области. Зафиксированы факты целенаправленных артиллерийских и ракетных ударов, после которых частично разрушены "Усадьба Барятинских "Марьино" XIX-XX века", "Ансамбль Свято-Знаменской церкви", "Ансамбль усадьбы помещика Викторова "Дворец для любимой", "Подворье Курского Троицкого женского монастыря", "Церковь Дмитриевская", "Ансамбль церкви Рождества Христова", "Горнальский монастырь" конца XIX века", - добавил глава СК РФ.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Бастрыкин назвал количество потерпевших от вторжения ВСУ в Курскую область
07:03
 
ПроисшествияРоссияКурскКурская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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