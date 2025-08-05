Рейтинг@Mail.ru
Бразильский эксперт назвал домашний арест Болсонару законным и обоснованным - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/bolsonaru-2033578343.html
Бразильский эксперт назвал домашний арест Болсонару законным и обоснованным
Бразильский эксперт назвал домашний арест Болсонару законным и обоснованным - РИА Новости, 05.08.2025
Бразильский эксперт назвал домашний арест Болсонару законным и обоснованным
Домашний арест экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, назначенный судьей верховного федерального суда Алешандри ди Мораисом, отвечает правовым нормам, заявил... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:30:00+03:00
2025-08-05T22:30:00+03:00
в мире
бразилия
рио-де-жанейро (город)
жаир болсонару
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_1a693866e7b2e580e6043cc87c9862b7.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 авг - РИА Новости. Домашний арест экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, назначенный судьей верховного федерального суда Алешандри ди Мораисом, отвечает правовым нормам, заявил РИА Новости бразильский юрист Тиагу Боттину. "Что касается домашнего ареста, я полностью согласен - он прямо предусмотрен законом, хорошо обоснован и адекватен для этого конкретного случая", - подчеркнул Боттину, профессор права Фонда Жетулиу Варгаса в Рио-де-Жанейро. Верховный суд Бразилии накануне отправил Болсонару под домашний арест, лишив его права пользоваться мобильными устройствами и принимать гостей, кроме членов семьи и адвокатов. По мнению судьи Мораиса, политик, нарушил ранее назначенный запрет на использование своих и чужих соцсетей - в частности, его сын Флавио опубликовал в своем блоге видео, на котором политик приветствует сторонников на митинге. Боттину напомнил, что изначально суд ограничился в отношении экс-президента мерами пресечения, не связанными с лишением свободы, но после нарушений счел их неэффективными и ужесточил. Он отметил, что в случае повторных нарушений возможен перевод политика под стражу. Юрист выразил сомнение в законности полного запрета на использование соцсетей, поскольку подобная мера прямо не прописана в законе, однако признал, что подобные ограничения допускаются, если они обоснованы спецификой дела. Этот запрет, по его словам, был согласован с другими судьями верховного суда и уже выдержал несколько апелляций, что подтверждает его легитимность. Болсонару проходит по делу о попытке госпереворота и участии в вооруженной преступной организации. В случае признания вины ему может грозить до 43 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250805/bolsonaru-2033371471.html
https://ria.ru/20250719/bolsonar-2030094406.html
бразилия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_bddcb2c1c713d283a3fd77b0f5b97f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), жаир болсонару
В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Жаир Болсонару
Бразильский эксперт назвал домашний арест Болсонару законным и обоснованным

Юрист Боттину: домашний арест Болсонару обоснован и адекватен для этого случая

© AP Photo / Alex BrandonЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 авг - РИА Новости. Домашний арест экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, назначенный судьей верховного федерального суда Алешандри ди Мораисом, отвечает правовым нормам, заявил РИА Новости бразильский юрист Тиагу Боттину.
«
"Что касается домашнего ареста, я полностью согласен - он прямо предусмотрен законом, хорошо обоснован и адекватен для этого конкретного случая", - подчеркнул Боттину, профессор права Фонда Жетулиу Варгаса в Рио-де-Жанейро.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии
Вчера, 00:42
Верховный суд Бразилии накануне отправил Болсонару под домашний арест, лишив его права пользоваться мобильными устройствами и принимать гостей, кроме членов семьи и адвокатов. По мнению судьи Мораиса, политик, нарушил ранее назначенный запрет на использование своих и чужих соцсетей - в частности, его сын Флавио опубликовал в своем блоге видео, на котором политик приветствует сторонников на митинге.
Боттину напомнил, что изначально суд ограничился в отношении экс-президента мерами пресечения, не связанными с лишением свободы, но после нарушений счел их неэффективными и ужесточил. Он отметил, что в случае повторных нарушений возможен перевод политика под стражу.
Юрист выразил сомнение в законности полного запрета на использование соцсетей, поскольку подобная мера прямо не прописана в законе, однако признал, что подобные ограничения допускаются, если они обоснованы спецификой дела. Этот запрет, по его словам, был согласован с другими судьями верховного суда и уже выдержал несколько апелляций, что подтверждает его легитимность.
Болсонару проходит по делу о попытке госпереворота и участии в вооруженной преступной организации. В случае признания вины ему может грозить до 43 лет лишения свободы.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Болсонару заявил, что по-прежнему остаётся кандидатом в президенты Бразилии
19 июля, 04:23
 
В миреБразилияРио-де-Жанейро (город)Жаир Болсонару
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала