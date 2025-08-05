https://ria.ru/20250805/bolsonaru-2033578343.html

Бразильский эксперт назвал домашний арест Болсонару законным и обоснованным

Бразильский эксперт назвал домашний арест Болсонару законным и обоснованным - РИА Новости, 05.08.2025

Бразильский эксперт назвал домашний арест Болсонару законным и обоснованным

Домашний арест экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, назначенный судьей верховного федерального суда Алешандри ди Мораисом, отвечает правовым нормам, заявил... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:30:00+03:00

2025-08-05T22:30:00+03:00

2025-08-05T22:30:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 авг - РИА Новости. Домашний арест экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, назначенный судьей верховного федерального суда Алешандри ди Мораисом, отвечает правовым нормам, заявил РИА Новости бразильский юрист Тиагу Боттину. "Что касается домашнего ареста, я полностью согласен - он прямо предусмотрен законом, хорошо обоснован и адекватен для этого конкретного случая", - подчеркнул Боттину, профессор права Фонда Жетулиу Варгаса в Рио-де-Жанейро. Верховный суд Бразилии накануне отправил Болсонару под домашний арест, лишив его права пользоваться мобильными устройствами и принимать гостей, кроме членов семьи и адвокатов. По мнению судьи Мораиса, политик, нарушил ранее назначенный запрет на использование своих и чужих соцсетей - в частности, его сын Флавио опубликовал в своем блоге видео, на котором политик приветствует сторонников на митинге. Боттину напомнил, что изначально суд ограничился в отношении экс-президента мерами пресечения, не связанными с лишением свободы, но после нарушений счел их неэффективными и ужесточил. Он отметил, что в случае повторных нарушений возможен перевод политика под стражу. Юрист выразил сомнение в законности полного запрета на использование соцсетей, поскольку подобная мера прямо не прописана в законе, однако признал, что подобные ограничения допускаются, если они обоснованы спецификой дела. Этот запрет, по его словам, был согласован с другими судьями верховного суда и уже выдержал несколько апелляций, что подтверждает его легитимность. Болсонару проходит по делу о попытке госпереворота и участии в вооруженной преступной организации. В случае признания вины ему может грозить до 43 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250805/bolsonaru-2033371471.html

https://ria.ru/20250719/bolsonar-2030094406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), жаир болсонару