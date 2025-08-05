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Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии - РИА Новости, 05.08.2025
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00:42 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/bolsonaru-2033371471.html
Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии
Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии - РИА Новости, 05.08.2025
Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии
Судья Верховного федерального суда Бразилии (STF) Алешандри ди Мораис постановил перевести бывшего президента страны Жаира Болсонару под домашний арест за... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T00:42:00+03:00
2025-08-05T00:42:00+03:00
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МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Судья Верховного федерального суда Бразилии (STF) Алешандри ди Мораис постановил перевести бывшего президента страны Жаира Болсонару под домашний арест за нарушение ранее установленных судебных ограничений, сообщил портал G1. "Мораис в этот понедельник вынес постановление о домашнем аресте бывшего президента Жаира Болсонару. Мораис объяснил, что он не выполнил предписанные ему обеспечительные меры, разместив контент в социальных сетях своих детей", - говорится в сообщении на сайте G1. Согласно решению суда, которое цитирует издание, Болсонару запрещено принимать гостей, за исключением близких родственников и адвокатов. Он обязан носить на ноге электронный браслет, а все мобильные устройства, находящиеся в доме, подлежат изъятию. В решении Мораис утверждает, что Болсонару использовал социальные сети своих союзников, включая трех сыновей-парламентариев, для распространения сообщений с "явным поощрением и подстрекательством к нападкам на Верховный федеральный суд и явной поддержкой иностранного вмешательства в бразильскую судебную систему". Поводом для нового решения стал недавний митинг сторонников Болсонару в Рио-де-Жанейро, в ходе которого его сын, сенатор Флавиу Болсонару, включил отца по громкой связи. Позднее в его соцсетях появился видеоролик, где экс-президент обращается к демонстрантам с посланием: "Это ради нашей свободы. Мы вместе". В постановлении подчеркивается, что поведение Болсонару демонстрирует "необходимость и адекватность более серьезных мер пресечения, чтобы не допустить дальнейшего повторения преступлений обвиняемым".
https://ria.ru/20250719/bolsonar-2030094406.html
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), жаир болсонару
В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Жаир Болсонару
Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии

G1: Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии

© AP Photo / Silvia IzquierdoЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Жаир Болсонару. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Судья Верховного федерального суда Бразилии (STF) Алешандри ди Мораис постановил перевести бывшего президента страны Жаира Болсонару под домашний арест за нарушение ранее установленных судебных ограничений, сообщил портал G1.
"Мораис в этот понедельник вынес постановление о домашнем аресте бывшего президента Жаира Болсонару. Мораис объяснил, что он не выполнил предписанные ему обеспечительные меры, разместив контент в социальных сетях своих детей", - говорится в сообщении на сайте G1.
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Согласно решению суда, которое цитирует издание, Болсонару запрещено принимать гостей, за исключением близких родственников и адвокатов. Он обязан носить на ноге электронный браслет, а все мобильные устройства, находящиеся в доме, подлежат изъятию.
В решении Мораис утверждает, что Болсонару использовал социальные сети своих союзников, включая трех сыновей-парламентариев, для распространения сообщений с "явным поощрением и подстрекательством к нападкам на Верховный федеральный суд и явной поддержкой иностранного вмешательства в бразильскую судебную систему".
Поводом для нового решения стал недавний митинг сторонников Болсонару в Рио-де-Жанейро, в ходе которого его сын, сенатор Флавиу Болсонару, включил отца по громкой связи. Позднее в его соцсетях появился видеоролик, где экс-президент обращается к демонстрантам с посланием: "Это ради нашей свободы. Мы вместе".
В постановлении подчеркивается, что поведение Болсонару демонстрирует "необходимость и адекватность более серьезных мер пресечения, чтобы не допустить дальнейшего повторения преступлений обвиняемым".
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