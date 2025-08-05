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Второй человек умер из-за вспышки "болезни легионеров" в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.08.2025
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18:09 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/bolezn-2033543297.html
Второй человек умер из-за вспышки "болезни легионеров" в Нью-Йорке
Второй человек умер из-за вспышки "болезни легионеров" в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.08.2025
Второй человек умер из-за вспышки "болезни легионеров" в Нью-Йорке
Второй человек умер из-за вспышки легионеллеза - или "болезни легионеров" - в Нью-Йорке, число зараженных выросло до 58, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:09:00+03:00
2025-08-05T18:09:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
гарлем (манхэттен)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Второй человек умер из-за вспышки легионеллеза - или "болезни легионеров" - в Нью-Йорке, число зараженных выросло до 58, сообщает телеканал ABC со ссылкой на городские власти. Ранее газета New York Post сообщала, что власти Нью-Йорка начали расследование после выявления случаев заражения легионеллезом на Манхэттене 2 и 3 августа. "Два человека умерли, и по меньшей мере у 58 диагностирован легионеллез в результате вспышки заболевания, которая произошла на прошлой неделе в районе Гарлем в Нью-Йорке", - говорится в материале. Телеканал указывает, что легионеллы, вызывающие заболевание, развиваются в теплой воде, и заражение может произойти через вдыхание водяных паров. При этом официальные лица заявили телеканалу, что болезнь не передается от человека к человеку.
https://ria.ru/20250726/chuma-2031230348.html
нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, гарлем (манхэттен)
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Гарлем (Манхэттен)
Второй человек умер из-за вспышки "болезни легионеров" в Нью-Йорке

ABC: число зараженных легионеллезом в Нью-Йорке выросло до 58

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на вечерний Манхэттен. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Второй человек умер из-за вспышки легионеллеза - или "болезни легионеров" - в Нью-Йорке, число зараженных выросло до 58, сообщает телеканал ABC со ссылкой на городские власти.
Ранее газета New York Post сообщала, что власти Нью-Йорка начали расследование после выявления случаев заражения легионеллезом на Манхэттене 2 и 3 августа.
"Два человека умерли, и по меньшей мере у 58 диагностирован легионеллез в результате вспышки заболевания, которая произошла на прошлой неделе в районе Гарлем в Нью-Йорке", - говорится в материале.
Телеканал указывает, что легионеллы, вызывающие заболевание, развиваются в теплой воде, и заражение может произойти через вдыхание водяных паров. При этом официальные лица заявили телеканалу, что болезнь не передается от человека к человеку.
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