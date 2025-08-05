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Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.08.2025
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16:02 05.08.2025 (обновлено: 17:34 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/bloomberg-2033497395.html
Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg
Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.08.2025
Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg
Россия укрепляет позиции на международной арене, тогда как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, считает редакция агентства... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:02:00+03:00
2025-08-05T17:34:00+03:00
в мире
россия
москва
китай
дональд трамп
владимир путин
нато
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия укрепляет позиции на международной арене, тогда как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, считает редакция агентства Bloomberg. "Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для американского президента, который позиционирует себя как миротворец", — говорится в статье. По оценке Bloomberg, Россия наращивает производство боеприпасов быстрее стран НАТО, активно развивает беспилотные технологии, укрепляет связи с КНДР, Ираном и Китаем, а также продвигает расчетные механизмы в обход доллара. Несмотря на санкции, Москва сумела перенаправить экспорт нефти на рынки Индии и Китая, что, подчеркивает агентство, "позволяет ей играть вдолгую и на некоторых направлениях выигрывать". Отказ Вашингтона от выполнения выдвинутого Москве ультиматума будет воспринят как проявление слабости и нанесет удар по международной репутации США, считает Bloomberg. Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Речь идет прежде всего об Индии и Китае. Накануне Трамп заявил, что намерен существенно повысить импортные пошлины для Индии, поскольку та не отказалась от российской нефти. При этом сам президент США признавал, что санкции могут оказаться неэффективными.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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в мире, россия, москва, китай, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, Москва, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg

Bloomberg: Путин становится все более серьезной проблемой для Трампа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия укрепляет позиции на международной арене, тогда как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, считает редакция агентства Bloomberg.
"Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для американского президента, который позиционирует себя как миротворец", — говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Трамп пригрозил ЕС повысить ставку импортных пошлин
Вчера, 15:32
По оценке Bloomberg, Россия наращивает производство боеприпасов быстрее стран НАТО, активно развивает беспилотные технологии, укрепляет связи с КНДР, Ираном и Китаем, а также продвигает расчетные механизмы в обход доллара. Несмотря на санкции, Москва сумела перенаправить экспорт нефти на рынки Индии и Китая, что, подчеркивает агентство, "позволяет ей играть вдолгую и на некоторых направлениях выигрывать".
Отказ Вашингтона от выполнения выдвинутого Москве ультиматума будет воспринят как проявление слабости и нанесет удар по международной репутации США, считает Bloomberg.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Тарифный грабеж и суверенитет
Вчера, 08:00

Ультиматум Трампа

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Речь идет прежде всего об Индии и Китае. Накануне Трамп заявил, что намерен существенно повысить импортные пошлины для Индии, поскольку та не отказалась от российской нефти.
При этом сам президент США признавал, что санкции могут оказаться неэффективными.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зачем Трамп отправил гонца к Путину
Вчера, 08:00
 
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