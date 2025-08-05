https://ria.ru/20250805/bespilotniki-2033387836.html
ПВО ночью сбила 24 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.08.2025
ПВО ночью сбила 24 украинских беспилотника
Cилы ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:15:00+03:00
2025-08-05T07:15:00+03:00
2025-08-05T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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дмитрий песков
юрий слюсарь
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Cилы ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22:00 мск 4 августа до 1:40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — указали в ведомстве.Так, российские бойцы сбили:Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в хуторе Верхнеталовка при ударе БПЛА загорелась подстанция, а в станице Тацинская — навес во дворе частного дома. Все возгорания ликвидировали. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033371615.html
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безопасность, ростовская область, смоленская область, брянская область, дмитрий песков, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Смоленская область, Брянская область, Дмитрий Песков, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Калужская область