Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 05.08.2025 (обновлено: 07:05 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/bespilotniki-2033383808.html
В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА
В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА
Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области, об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:48:00+03:00
2025-08-05T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
миллеровский район
белая калитва
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области, об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.&quot;Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах&quot;, — написал он.По словам губернатора, в хуторе Верхнеталовка загорелась подстанция, пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован.В станице Тацинская во дворе частного дома загорелся навес. Огонь оперативно потушен, никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250805/opasnost-2033373449.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
миллеровский район
белая калитва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, миллеровский район, белая калитва, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Миллеровский район, Белая Калитва, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области, об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«

"Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах", — написал он.

Пенза - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
01:31
По словам губернатора, в хуторе Верхнеталовка загорелась подстанция, пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован.
В станице Тацинская во дворе частного дома загорелся навес. Огонь оперативно потушен, никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМиллеровский районБелая КалитваЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала