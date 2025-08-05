https://ria.ru/20250805/bespilotniki-2033383808.html
В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА
В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА
Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области, об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:48:00+03:00
2025-08-05T05:48:00+03:00
2025-08-05T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
миллеровский район
белая калитва
юрий слюсарь
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области, об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах", — написал он.По словам губернатора, в хуторе Верхнеталовка загорелась подстанция, пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован.В станице Тацинская во дворе частного дома загорелся навес. Огонь оперативно потушен, никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250805/opasnost-2033373449.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ростовская область, миллеровский район, белая калитва, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Миллеровский район, Белая Калитва, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА
Слюсарь: в Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА