https://ria.ru/20250805/bespilotniki-2033383808.html

В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА

В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025

В Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА

Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области, об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:48:00+03:00

2025-08-05T05:48:00+03:00

2025-08-05T07:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

миллеровский район

белая калитва

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области, об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах", — написал он.По словам губернатора, в хуторе Верхнеталовка загорелась подстанция, пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован.В станице Тацинская во дворе частного дома загорелся навес. Огонь оперативно потушен, никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250805/opasnost-2033373449.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

миллеровский район

белая калитва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, миллеровский район, белая калитва, юрий слюсарь