https://ria.ru/20250805/bespilotniki-2033370800.html

ПВО за два часа уничтожила 13 украинских беспилотников

ПВО за два часа уничтожила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.08.2025

ПВО за два часа уничтожила 13 украинских беспилотников

Силами ПВО c 22.00 мск до полуночи уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T00:27:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Силами ПВО c 22.00 мск до полуночи уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России."Четвертого августа с 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Так, российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250804/opasnost-2033369150.html

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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, вооруженные силы украины