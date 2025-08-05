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ПВО за два часа уничтожила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.08.2025
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00:27 05.08.2025 (обновлено: 02:03 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/bespilotniki-2033370800.html
ПВО за два часа уничтожила 13 украинских беспилотников
ПВО за два часа уничтожила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.08.2025
ПВО за два часа уничтожила 13 украинских беспилотников
Силами ПВО c 22.00 мск до полуночи уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T00:27:00+03:00
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специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Силами ПВО c 22.00 мск до полуночи уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России."Четвертого августа с 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Так, российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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брянская область
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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Калужская область, Вооруженные силы Украины
ПВО за два часа уничтожила 13 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за два часа уничтожили 13 украинских беспилотников

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Силами ПВО c 22.00 мск до полуночи уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
"Четвертого августа с 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Так, российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Калужская областьВооруженные силы Украины
 
 
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