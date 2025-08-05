https://ria.ru/20250805/bespilotnik-2033383350.html

Боец рассказал о новом многоразовом беспилотнике, созданном инженерами

Боец рассказал о новом многоразовом беспилотнике, созданном инженерами - РИА Новости, 05.08.2025

Боец рассказал о новом многоразовом беспилотнике, созданном инженерами

Российские инженеры создали новый многоразовый беспилотник "Бульдог-13" и отправили на испытания в реальных боевых условиях, рассказал РИА Новости инженер... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:31:00+03:00

2025-08-05T05:31:00+03:00

2025-08-05T10:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Российские инженеры создали новый многоразовый беспилотник "Бульдог-13" и отправили на испытания в реальных боевых условиях, рассказал РИА Новости инженер FPV-дронов 10-го гвардейского танкового полка Южного военного округа с позывным "Шустрый". "Новый дрон нам сейчас прислали для тестов - "Бульдог-13". В нем сразу идёт две камеры - дневная и ночная, наклоняется камера, как на Mavic. И "сбросник" (устройство для сброса боеприпасов - ред.) на нём сразу же идёт. То есть он (дрон - ред.) не одноразовый, и его можно использовать в качестве "сбросника", - сказал боец. По его словам, этот беспилотник может переносить груз до 4 килограммов. Это качество может оказаться полезным не только при выполнении боевых задач, но и при транспортировке провизии для штурмовых подразделений в те места, куда нельзя доехать или дойти пешком. "Потенциал у "птицы" заложен хороший, и в плане текущих ее технических характеристик, и в плане апгрейда ее. Можно поменять "сбросник" и поставить барабан на 6 ВОГов (боеприпас для гранатомета - ред.), сразу же будет сбрасывать поочередно", - добавил боец Он указал, что в данной модели предусмотрен свой протокол передачи данных для управления, который отличается большей помехоустойчивостью и уровнем шифрования. В результате чего противнику будет гораздо сложнее перехватить управление дроном.

https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033379900.html

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033166951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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