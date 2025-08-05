https://ria.ru/20250805/bespilotnik-2033371964.html

В Смоленской области сбили беспилотник ВСУ

В Смоленской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025

В Смоленской области сбили беспилотник ВСУ

Беспилотник ВСУ сбит в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, экстренные службы направлены на место падения дрона, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T00:52:00+03:00

2025-08-05T00:52:00+03:00

2025-08-05T00:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

смоленская область

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбит в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, экстренные службы направлены на место падения дрона, сообщил губернатор Василий Анохин. "ВСУ предприняли попытку атаки на наш регион. Средствами РЭБ министерства обороны РФ подавлен БПЛА противника. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место падения дрона направлены экстренные и оперативные службы", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ.

https://ria.ru/20250804/opasnost-2033369150.html

смоленская область

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происшествия, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)