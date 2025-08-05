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В Смоленской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:52 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/bespilotnik-2033371964.html
В Смоленской области сбили беспилотник ВСУ
В Смоленской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
В Смоленской области сбили беспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ сбит в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, экстренные службы направлены на место падения дрона, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T00:52:00+03:00
2025-08-05T00:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбит в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, экстренные службы направлены на место падения дрона, сообщил губернатор Василий Анохин. "ВСУ предприняли попытку атаки на наш регион. Средствами РЭБ министерства обороны РФ подавлен БПЛА противника. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место падения дрона направлены экстренные и оперативные службы", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ.
https://ria.ru/20250804/opasnost-2033369150.html
смоленская область
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происшествия, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Смоленской области сбили беспилотник ВСУ

Анохин: в Смоленской области сбили беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбит в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, экстренные службы направлены на место падения дрона, сообщил губернатор Василий Анохин.
"ВСУ предприняли попытку атаки на наш регион. Средствами РЭБ министерства обороны РФ подавлен БПЛА противника. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место падения дрона направлены экстренные и оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленская областьВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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