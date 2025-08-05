Бензин Аи-95 снова побил ценовой рекорд на российской бирже
Цена бензина Аи-95 обновила рекорд и достигла почти 78 тыс руб за тонну
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже во вторник обновила рекорд, приблизившись к 78 тысячам рублей за тонну, в то время как цена на марку Аи-92 второй день подряд превышает отсечку, при которой демпфер не выплачивается, свидетельствуют данные торгов.
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Цена на Аи-92 во вторник выросла на 1,01%, до 67 314 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,29% - до 58 305 рублей.
Мазут вырос в цене на 0,19%, до 23 000 рублей за тонну, авиакеросин - на 5,64%, до 70 986 рублей. При этом тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 2,55% - до 18 506 рублей.
Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос увеличения норматива продаж бензина на бирже до 17% с нынешних 15%, сообщили в понедельник РИА Новости в ведомстве. Мера поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен, добавили в ФАС.
Также ФАС анализирует цены около 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Служба возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи", так как в мае-июне компания снизила объемы продаж бензина на бирже: Аи-92 - на 74%, Аи-95 - на 50%.
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