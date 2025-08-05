https://ria.ru/20250805/belorussiya-2033405842.html

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши - РИА Новости, 05.08.2025

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в Минске и вручило ему ноту в связи с планами провести 9-10 августа в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:22:00+03:00

2025-08-05T10:22:00+03:00

2025-08-05T10:33:00+03:00

в мире

белоруссия

польша

варшава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_0:78:3139:1844_1920x0_80_0_0_eb846eac37e5cd4fb60b4cca4ff1274c.jpg

МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в Минске и вручило ему ноту в связи с планами провести 9-10 августа в Варшаве антибелорусскую акцию, заявил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков."По имеющимся в министерстве иностранных дел Республики Беларусь сведениям, 9-10 августа текущего года в Варшаве, на площади имени Ю. Пилсудского, а также в Варшавском университете запланировано проведение мероприятия, цель которого – нанесение ущерба Республике Беларусь. Организаторами и активными участниками выступают представители белорусской эмиграции, поддерживаемые официальной Варшавой и известные своей деструктивной и провокационной деятельностью", - говорится в заявлении.По словам пресс-секретаря, министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям."В этой связи в министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь, которому вручена соответствующая нота", - заявил Варанков, отметив, что белорусское внешнеполитическое ведомство будет отслеживать развитие ситуации, оставляя за собой право принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера.

https://ria.ru/20250804/granitsa-2033322030.html

https://ria.ru/20250730/polsha-2032455539.html

белоруссия

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, польша, варшава