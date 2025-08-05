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МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши - РИА Новости, 05.08.2025
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10:22 05.08.2025 (обновлено: 10:33 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/belorussiya-2033405842.html
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши - РИА Новости, 05.08.2025
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в Минске и вручило ему ноту в связи с планами провести 9-10 августа в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:22:00+03:00
2025-08-05T10:33:00+03:00
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МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в Минске и вручило ему ноту в связи с планами провести 9-10 августа в Варшаве антибелорусскую акцию, заявил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков."По имеющимся в министерстве иностранных дел Республики Беларусь сведениям, 9-10 августа текущего года в Варшаве, на площади имени Ю. Пилсудского, а также в Варшавском университете запланировано проведение мероприятия, цель которого – нанесение ущерба Республике Беларусь. Организаторами и активными участниками выступают представители белорусской эмиграции, поддерживаемые официальной Варшавой и известные своей деструктивной и провокационной деятельностью", - говорится в заявлении.По словам пресс-секретаря, министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям."В этой связи в министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь, которому вручена соответствующая нота", - заявил Варанков, отметив, что белорусское внешнеполитическое ведомство будет отслеживать развитие ситуации, оставляя за собой право принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера.
https://ria.ru/20250804/granitsa-2033322030.html
https://ria.ru/20250730/polsha-2032455539.html
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в мире, белоруссия, польша, варшава
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши

МИД Белоруссии заявил протест Польше в связи с подготовкой провокационной акции

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в Минске и вручило ему ноту в связи с планами провести 9-10 августа в Варшаве антибелорусскую акцию, заявил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.
"По имеющимся в министерстве иностранных дел Республики Беларусь сведениям, 9-10 августа текущего года в Варшаве, на площади имени Ю. Пилсудского, а также в Варшавском университете запланировано проведение мероприятия, цель которого – нанесение ущерба Республике Беларусь. Организаторами и активными участниками выступают представители белорусской эмиграции, поддерживаемые официальной Варшавой и известные своей деструктивной и провокационной деятельностью", - говорится в заявлении.
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По словам пресс-секретаря, министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям.
"В этой связи в министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь, которому вручена соответствующая нота", - заявил Варанков, отметив, что белорусское внешнеполитическое ведомство будет отслеживать развитие ситуации, оставляя за собой право принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера.
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