https://ria.ru/20250805/belgorod-2033429438.html

ВСУ за сутки атаковали 30 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали 30 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2025

ВСУ за сутки атаковали 30 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 30 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:46:00+03:00

2025-08-05T11:46:00+03:00

2025-08-05T11:46:00+03:00

белгородская область

белгородский район

грайворон

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 30 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки было выпущено 29 снарядов и зафиксированы атаки 63 беспилотников, из них 13 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 19 частных домовладениях, двух социальных и коммерческом объектах, объекте связи и 18 транспортных средствах. "В Белгородском районе по сёлам Бессоновка, Нечаевка и Толоконное совершены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В Нечаевке повреждён один дом. В Борисовском районе в хуторе Климовое в результате атаки беспилотника повреждено частное домовладение. В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное и Долгое, а также хутор Бабка подверглись атакам 12 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Волоконовском районе село Коновалово атаковано двумя дронами, в Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дорогощь, Дроновка, Новостроевка-Первая, Козинка и Пороз выпущено 14 боеприпасов и нанесены удары 14 БПЛА. "В Краснояружском районе посёлок Красная Яруга, сёла Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Поповка, Теребрено и Староселье подверглись 4 обстрелам с применением 14 боеприпасов и атакам 19 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и Ржевка совершены атаки 12 беспилотников", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250805/pushilin-2033406995.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

грайворон

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белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, происшествия