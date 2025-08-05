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ВСУ за сутки атаковали 30 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2025
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11:46 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/belgorod-2033429438.html
ВСУ за сутки атаковали 30 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали 30 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ за сутки атаковали 30 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 30 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:46:00+03:00
2025-08-05T11:46:00+03:00
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 30 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки было выпущено 29 снарядов и зафиксированы атаки 63 беспилотников, из них 13 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 19 частных домовладениях, двух социальных и коммерческом объектах, объекте связи и 18 транспортных средствах. "В Белгородском районе по сёлам Бессоновка, Нечаевка и Толоконное совершены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В Нечаевке повреждён один дом. В Борисовском районе в хуторе Климовое в результате атаки беспилотника повреждено частное домовладение. В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное и Долгое, а также хутор Бабка подверглись атакам 12 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Волоконовском районе село Коновалово атаковано двумя дронами, в Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дорогощь, Дроновка, Новостроевка-Первая, Козинка и Пороз выпущено 14 боеприпасов и нанесены удары 14 БПЛА. "В Краснояружском районе посёлок Красная Яруга, сёла Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Поповка, Теребрено и Староселье подверглись 4 обстрелам с применением 14 боеприпасов и атакам 19 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и Ржевка совершены атаки 12 беспилотников", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250805/pushilin-2033406995.html
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белгородская область
белгородский район
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белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки атаковали 30 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали 30 населенных пунктов в 7 районах Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 30 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки было выпущено 29 снарядов и зафиксированы атаки 63 беспилотников, из них 13 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 19 частных домовладениях, двух социальных и коммерческом объектах, объекте связи и 18 транспортных средствах.
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Белгородском районе по сёлам Бессоновка, Нечаевка и Толоконное совершены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В Нечаевке повреждён один дом. В Борисовском районе в хуторе Климовое в результате атаки беспилотника повреждено частное домовладение. В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное и Долгое, а также хутор Бабка подверглись атакам 12 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Волоконовском районе село Коновалово атаковано двумя дронами, в Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дорогощь, Дроновка, Новостроевка-Первая, Козинка и Пороз выпущено 14 боеприпасов и нанесены удары 14 БПЛА.
"В Краснояружском районе посёлок Красная Яруга, сёла Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Поповка, Теребрено и Староселье подверглись 4 обстрелам с применением 14 боеприпасов и атакам 19 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и Ржевка совершены атаки 12 беспилотников", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьБелгородский районГрайворонВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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