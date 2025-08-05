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ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде
ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде - РИА Новости, 05.08.2025
ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде
Силовики сорвали попытку покушения на гендиректора оборонно-промышленного предприятия в Белгороде, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:47:00+03:00
2025-08-05T09:47:00+03:00
2025-08-05T11:20:00+03:00
происшествия
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брянская область
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Силовики сорвали попытку покушения на гендиректора оборонно-промышленного предприятия в Белгороде, сообщил ЦОС ФСБ. По полученным данным, россиянин через Telegram связался с представителем одной из запрещенных проукраинских террористических организаций. Ему поручили поехать в Трубчевский район Брянской области и забрать там груз с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, сброшенный с дрона. Он должен был использовать их для убийства главы одного из предприятий ОПК."В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан", — указали в ведомстве.Сам он признался, что также должен был совершить покушение на одного из руководителей администрации региона. Кроме того, преступник передавал Украине данные о расположении бойцов группировки "Север" в Харьковской области, их военной техники и средств РЭБ и ПВО."Координировал ракеты и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокаций подразделений России", — добавил задержанный.Следственный отдел управления ФСБ по Брянской области возбудил уголовное дело по статье о госизмене.
https://ria.ru/20250729/podzhog-2032103269.html
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Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде
Кадры задержания в Брянской области участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде публикует ФСБ. Злоумышленник, помимо прочего, рассказал, что координировал ракетные и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокации российских войск.
2025-08-05T09:47
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происшествия, россия, брянская область, белгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Брянская область, Белгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде
ФСБ сорвала покушение украинского агента на главу предприятия ОПК в Белгороде