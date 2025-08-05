https://ria.ru/20250805/belgorod-2033400433.html

ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде

ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде - РИА Новости, 05.08.2025

ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде

Силовики сорвали попытку покушения на гендиректора оборонно-промышленного предприятия в Белгороде, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:47:00+03:00

2025-08-05T09:47:00+03:00

2025-08-05T11:20:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

белгород

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Силовики сорвали попытку покушения на гендиректора оборонно-промышленного предприятия в Белгороде, сообщил ЦОС ФСБ. По полученным данным, россиянин через Telegram связался с представителем одной из запрещенных проукраинских террористических организаций. Ему поручили поехать в Трубчевский район Брянской области и забрать там груз с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, сброшенный с дрона. Он должен был использовать их для убийства главы одного из предприятий ОПК."В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан", — указали в ведомстве.Сам он признался, что также должен был совершить покушение на одного из руководителей администрации региона. Кроме того, преступник передавал Украине данные о расположении бойцов группировки "Север" в Харьковской области, их военной техники и средств РЭБ и ПВО."Координировал ракеты и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокаций подразделений России", — добавил задержанный.Следственный отдел управления ФСБ по Брянской области возбудил уголовное дело по статье о госизмене.

https://ria.ru/20250729/podzhog-2032103269.html

https://ria.ru/20250801/fsb-2032777084.html

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белгород

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Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде Кадры задержания в Брянской области участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде публикует ФСБ. Злоумышленник, помимо прочего, рассказал, что координировал ракетные и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокации российских войск. 2025-08-05T09:47 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, брянская область, белгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины