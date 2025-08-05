В Башкирии перевернулся автомобиль с шестью детьми
В Башкирии перевернулся автомобиль с женщиной и шестью детьми
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramПоследствия ДТП с легковым автомобилем в Башкирии. 5 августа 2025
Последствия ДТП с легковым автомобилем в Башкирии. 5 августа 2025
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УФА, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль с шестью детьми и их матерью за рулем опрокинулся в Башкирии, всех их госпитализировали, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
По данным управления, автомашина марки "Лада" съехала в кювет при движении по автодороге Красноусольский – Зилим-Караново вблизи села Акташево.
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"За рулем находилась женщина. Ее и 6 детей после осмотра медиками госпитализировали в больницу г. Стерлитамак. Состояние пострадавших удовлетворительное", - говорится в релизе.
В ГИБДД по республике в свою очередь сообщили, что женщина, посадив своих шестерых детей, поехала купаться в соседнюю деревню, на дороге с гравийной поверхностью потеряла управление и допустила съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. "В результате ДТП троих детей в возрасте 2, 10 и 11 лет в машине скорой медицинской помощи увезли для осмотра в больницу города Стерлитамак, остальных троих передали родственникам матери. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка. 32-летней женщине грозит административный штраф за нарушение правил перевозки пассажиров в салоне транспортного средства", - говорится в релизе ГАИ региона.