https://ria.ru/20250805/bashkirija-2033498653.html

В Башкирии перевернулся автомобиль с шестью детьми

В Башкирии перевернулся автомобиль с шестью детьми - РИА Новости, 05.08.2025

В Башкирии перевернулся автомобиль с шестью детьми

Автомобиль с шестью детьми и их матерью за рулем опрокинулся в Башкирии, всех их госпитализировали, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:07:00+03:00

2025-08-05T16:07:00+03:00

2025-08-05T18:05:00+03:00

происшествия

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УФА, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль с шестью детьми и их матерью за рулем опрокинулся в Башкирии, всех их госпитализировали, сообщило ГУМЧС РФ по региону. По данным управления, автомашина марки "Лада" съехала в кювет при движении по автодороге Красноусольский – Зилим-Караново вблизи села Акташево. "За рулем находилась женщина. Ее и 6 детей после осмотра медиками госпитализировали в больницу г. Стерлитамак. Состояние пострадавших удовлетворительное", - говорится в релизе. В ГИБДД по республике в свою очередь сообщили, что женщина, посадив своих шестерых детей, поехала купаться в соседнюю деревню, на дороге с гравийной поверхностью потеряла управление и допустила съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. "В результате ДТП троих детей в возрасте 2, 10 и 11 лет в машине скорой медицинской помощи увезли для осмотра в больницу города Стерлитамак, остальных троих передали родственникам матери. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка. 32-летней женщине грозит административный штраф за нарушение правил перевозки пассажиров в салоне транспортного средства", - говорится в релизе ГАИ региона.

https://ria.ru/20250805/avtobus-2033493969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, стерлитамак, россия, гибдд мвд рф