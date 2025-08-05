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Появилось видео с моментом ДТП с автобусом в Тульской области

Появилось видео с моментом ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.08.2025

Появилось видео с моментом ДТП с автобусом в Тульской области

Оператор платных дорог Объединенных систем сбора платы опубликовал видеозапись момента ДТП с автобусом, въехавшим в пункт взимания платы на трассе М-4 "Дон" в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:41:00+03:00

2025-08-05T15:41:00+03:00

2025-08-05T16:02:00+03:00

авто

тульская область

россия

луганск

дмитрий миляев

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ТУЛА, 5 авг — РИА Новости. Оператор платных дорог Объединенных систем сбора платы опубликовал видеозапись момента ДТП с автобусом, въехавшим в пункт взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Тульской области. "В 6.45 (совпадает с мск) автобус, ехавший из Луганска, врезался в демпферное ограждение около пункта взимания платы. Погода подвела: густой туман, скользкая дорога. По предварительным данным, водитель уснул за рулём (точную причину в данный момент устанавливают следственные органы). Второй водитель попытался исправить ситуацию и затормозить, но автобус занесло, он перевернулся, и люди буквально "вывалились" на проезжую часть", - говорится в сообщении к видеозаписи в соцсети "ВКонтакте". По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, утром во вторник автобус, следовавший из Стаханова (ЛНР) в Москву, в сильный туман наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек и два водителя. По данным Минздрава, пострадали 39 человек, из которых 35, включая троих детей, госпитализированы. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что по состоянию на 14.00 мск в больницах регионах остаются 14 человек, девять пострадавших продолжат лечение амбулаторно, а 11, трое из которых дети, отказались от госпитализации. Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250804/sk-2033184313.html

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авто, тульская область, россия, луганск, дмитрий миляев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия