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На трассе под Тулой, где автобус наехал на опоры, нет ограничений движения - РИА Новости, 05.08.2025
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10:20 05.08.2025 (обновлено: 10:21 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/avtobus-2033405424.html
На трассе под Тулой, где автобус наехал на опоры, нет ограничений движения
На трассе под Тулой, где автобус наехал на опоры, нет ограничений движения - РИА Новости, 05.08.2025
На трассе под Тулой, где автобус наехал на опоры, нет ограничений движения
Ограничений движения на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области, где пассажирский автобус наехал на опоры пункта взимания платы, нет, сообщили РИА РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:20:00+03:00
2025-08-05T10:21:00+03:00
происшествия
тульская область
киреевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Ограничений движения на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области, где пассажирский автобус наехал на опоры пункта взимания платы, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тульской области, утром во вторник автобус, следующий из ЛНР в Москву, наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек. Предварительно, пострадали 30 человек, среди них четверо детей. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, пострадавших доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Предварительная причина аварии – сильный туман. "Ликвидация последствий аварии проводится непосредственно на участке, где произошло ДТП. Это не сказалось на движении транспорта по другим полосам, ограничений нет", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что автобус занял всего несколько пунктов взимания платы, через остальные же свободно проезжают автомобили.
https://ria.ru/20250805/dtp-2033381111.html
тульская область
киреевский район
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происшествия, тульская область, киреевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тульская область, Киреевский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На трассе под Тулой, где автобус наехал на опоры, нет ограничений движения

На трассе М-4 нет ограничений движения после ДТП с автобусом

© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : правительство Тульской области
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ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Ограничений движения на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области, где пассажирский автобус наехал на опоры пункта взимания платы, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тульской области, утром во вторник автобус, следующий из ЛНР в Москву, наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек. Предварительно, пострадали 30 человек, среди них четверо детей. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, пострадавших доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Предварительная причина аварии – сильный туман.
"Ликвидация последствий аварии проводится непосредственно на участке, где произошло ДТП. Это не сказалось на движении транспорта по другим полосам, ограничений нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что автобус занял всего несколько пунктов взимания платы, через остальные же свободно проезжают автомобили.
Место ДТП в Бурятии, где погиб несовершеннолетний пассажир - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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ПроисшествияТульская областьКиреевский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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