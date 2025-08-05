https://ria.ru/20250805/avtobus-2033405424.html

На трассе под Тулой, где автобус наехал на опоры, нет ограничений движения

На трассе под Тулой, где автобус наехал на опоры, нет ограничений движения - РИА Новости, 05.08.2025

На трассе под Тулой, где автобус наехал на опоры, нет ограничений движения

Ограничений движения на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области, где пассажирский автобус наехал на опоры пункта взимания платы, нет, сообщили РИА РИА Новости, 05.08.2025

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2025-08-05T10:21:00+03:00

происшествия

тульская область

киреевский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Ограничений движения на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области, где пассажирский автобус наехал на опоры пункта взимания платы, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тульской области, утром во вторник автобус, следующий из ЛНР в Москву, наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек. Предварительно, пострадали 30 человек, среди них четверо детей. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, пострадавших доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Предварительная причина аварии – сильный туман. "Ликвидация последствий аварии проводится непосредственно на участке, где произошло ДТП. Это не сказалось на движении транспорта по другим полосам, ограничений нет", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что автобус занял всего несколько пунктов взимания платы, через остальные же свободно проезжают автомобили.

https://ria.ru/20250805/dtp-2033381111.html

тульская область

киреевский район

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происшествия, тульская область, киреевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)