Рейтинг@Mail.ru
Для пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Тулой, организовали ПВР - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/avtobus-2033396952.html
Для пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Тулой, организовали ПВР
Для пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Тулой, организовали ПВР - РИА Новости, 05.08.2025
Для пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Тулой, организовали ПВР
Пассажиров попавшего в ДТП под Тулой автобуса "Стаханов (ЛНР) - Москва" в ближайшее время отправят к конечным пунктам назначения, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:22:00+03:00
2025-08-05T09:22:00+03:00
происшествия
тула
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033395023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e2ffc5d75841de28dba80f1687719a2.jpg
ТУЛА, 5 авг - РИА Новости. Пассажиров попавшего в ДТП под Тулой автобуса "Стаханов (ЛНР) - Москва" в ближайшее время отправят к конечным пунктам назначения, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тульской области, утром во вторник пассажирский автобус наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек. Предварительно, пострадали около 20 человек, среди них четверо детей. Предварительная причина аварии - сильный туман."Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска, им оказывается необходимая медицинская помощь. Для пассажиров организован пункт временного размещения, они обеспечены горячим питанием. В ближайшее время будет организована доставка пассажиров к конечным пунктам направления", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20250805/primore-2033379134.html
тула
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033395023_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3f95e1e948ca23c632fd053bfe4220f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тула, луганская народная республика
Происшествия, Тула, Луганская Народная Республика
Для пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Тулой, организовали ПВР

Пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Тулой, отправят к пунктам назначения

© Фото : правительство Тульской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : правительство Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 5 авг - РИА Новости. Пассажиров попавшего в ДТП под Тулой автобуса "Стаханов (ЛНР) - Москва" в ближайшее время отправят к конечным пунктам назначения, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тульской области, утром во вторник пассажирский автобус наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек. Предварительно, пострадали около 20 человек, среди них четверо детей. Предварительная причина аварии - сильный туман.
"Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска, им оказывается необходимая медицинская помощь. Для пассажиров организован пункт временного размещения, они обеспечены горячим питанием. В ближайшее время будет организована доставка пассажиров к конечным пунктам направления", - говорится в сообщении губернатора.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Приморье при ДТП пострадал человек
03:55
 
ПроисшествияТулаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала