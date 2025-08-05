https://ria.ru/20250805/avtobus-2033396952.html

Для пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Тулой, организовали ПВР

Для пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Тулой, организовали ПВР - РИА Новости, 05.08.2025

Для пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Тулой, организовали ПВР

Пассажиров попавшего в ДТП под Тулой автобуса "Стаханов (ЛНР) - Москва" в ближайшее время отправят к конечным пунктам назначения, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:22:00+03:00

2025-08-05T09:22:00+03:00

2025-08-05T09:22:00+03:00

происшествия

тула

луганская народная республика

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ТУЛА, 5 авг - РИА Новости. Пассажиров попавшего в ДТП под Тулой автобуса "Стаханов (ЛНР) - Москва" в ближайшее время отправят к конечным пунктам назначения, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тульской области, утром во вторник пассажирский автобус наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек. Предварительно, пострадали около 20 человек, среди них четверо детей. Предварительная причина аварии - сильный туман."Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска, им оказывается необходимая медицинская помощь. Для пассажиров организован пункт временного размещения, они обеспечены горячим питанием. В ближайшее время будет организована доставка пассажиров к конечным пунктам направления", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20250805/primore-2033379134.html

тула

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тула, луганская народная республика