https://ria.ru/20250805/avariya-2033415596.html

В Петропавловске-Камчатском отключили свет

В Петропавловске-Камчатском отключили свет - РИА Новости, 05.08.2025

В Петропавловске-Камчатском отключили свет

Отключение электроэнергии произошло во всех микрорайонах Петропавловска-Камчатского из-за аварии на ТЭЦ-1, ведутся восстановительные работы, сообщается в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:55:00+03:00

2025-08-05T10:55:00+03:00

2025-08-05T10:55:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800028423_0:253:3036:1961_1920x0_80_0_0_f56e065f9b46c05b76b26898a209138d.jpg

УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Отключение электроэнергии произошло во всех микрорайонах Петропавловска-Камчатского из-за аварии на ТЭЦ-1, ведутся восстановительные работы, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города. "Произошло аварийное отключение турбо генератора № 5 на ТЭЦ-1. Отключения частично во всех микрорайонах Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении. Информации о количестве абонентов, попавших под отключение, нет. Работает восстановительная бригада.

https://ria.ru/20250802/elektrichestvo-2032999412.html

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский