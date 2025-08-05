https://ria.ru/20250805/avariya-2033415596.html
В Петропавловске-Камчатском отключили свет
В Петропавловске-Камчатском отключили свет - РИА Новости, 05.08.2025
В Петропавловске-Камчатском отключили свет
Отключение электроэнергии произошло во всех микрорайонах Петропавловска-Камчатского из-за аварии на ТЭЦ-1, ведутся восстановительные работы, сообщается в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:55:00+03:00
2025-08-05T10:55:00+03:00
2025-08-05T10:55:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Отключение электроэнергии произошло во всех микрорайонах Петропавловска-Камчатского из-за аварии на ТЭЦ-1, ведутся восстановительные работы, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города. "Произошло аварийное отключение турбо генератора № 5 на ТЭЦ-1. Отключения частично во всех микрорайонах Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении. Информации о количестве абонентов, попавших под отключение, нет. Работает восстановительная бригада.
https://ria.ru/20250802/elektrichestvo-2032999412.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский
Происшествия, Петропавловск-Камчатский
В Петропавловске-Камчатском отключили свет
В Петропавловске-Камчатском отключили свет из-за аварии на ТЭЦ