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В Петропавловске-Камчатском отключили свет - РИА Новости, 05.08.2025
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10:55 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/avariya-2033415596.html
В Петропавловске-Камчатском отключили свет
В Петропавловске-Камчатском отключили свет - РИА Новости, 05.08.2025
В Петропавловске-Камчатском отключили свет
Отключение электроэнергии произошло во всех микрорайонах Петропавловска-Камчатского из-за аварии на ТЭЦ-1, ведутся восстановительные работы, сообщается в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:55:00+03:00
2025-08-05T10:55:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Отключение электроэнергии произошло во всех микрорайонах Петропавловска-Камчатского из-за аварии на ТЭЦ-1, ведутся восстановительные работы, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города. "Произошло аварийное отключение турбо генератора № 5 на ТЭЦ-1. Отключения частично во всех микрорайонах Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении. Информации о количестве абонентов, попавших под отключение, нет. Работает восстановительная бригада.
https://ria.ru/20250802/elektrichestvo-2032999412.html
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происшествия, петропавловск-камчатский
Происшествия, Петропавловск-Камчатский
В Петропавловске-Камчатском отключили свет

В Петропавловске-Камчатском отключили свет из-за аварии на ТЭЦ

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Отключение электроэнергии произошло во всех микрорайонах Петропавловска-Камчатского из-за аварии на ТЭЦ-1, ведутся восстановительные работы, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.
"Произошло аварийное отключение турбо генератора № 5 на ТЭЦ-1. Отключения частично во всех микрорайонах Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении.
Информации о количестве абонентов, попавших под отключение, нет. Работает восстановительная бригада.
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