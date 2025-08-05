Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, из-за чего чаще всего происходят аварии в энергосистеме - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/avarii-2033372207.html
Эксперт рассказал, из-за чего чаще всего происходят аварии в энергосистеме
Эксперт рассказал, из-за чего чаще всего происходят аварии в энергосистеме - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперт рассказал, из-за чего чаще всего происходят аварии в энергосистеме
Аварии в энергосистеме чаще происходят из-за неблагоприятных метеорологических условий, чем по техническим причинам, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:02:00+03:00
2025-08-05T01:02:00+03:00
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аварии в энергосистеме чаще происходят из-за неблагоприятных метеорологических условий, чем по техническим причинам, рассказал РИА Новости директор аналитического направления АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов. "Статистические исследования действительно показывают, что аварии (в энергосистеме - ред.), связанные с метеоусловиями, превалируют над авариями, связанными с техническими причинами", - сказал он. "При этом экономические последствия отключения электроэнергии из-за непогоды более значимы по сравнению с последствиями аварий по техническим причинам", - добавил эксперт. Основной вклад в повышение аварийности в электрических сетях вносят осадки и ветер, которые в зависимости от времени года и местности могут вызывать падение деревьев и веток на линии электропередач, обледенение проводов и других элементов конструкции линий, обрывы и короткие замыкания, пояснил Чаусов. А например удары молний вносят намного меньший вклад в формирование аварийности.
https://ria.ru/20250719/yaponiya-2030099279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергетика
Энергетика
Эксперт рассказал, из-за чего чаще всего происходят аварии в энергосистеме

Чаусов: аварии в энергосистеме чаще происходят из-за погоды

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аварии в энергосистеме чаще происходят из-за неблагоприятных метеорологических условий, чем по техническим причинам, рассказал РИА Новости директор аналитического направления АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов.
"Статистические исследования действительно показывают, что аварии (в энергосистеме - ред.), связанные с метеоусловиями, превалируют над авариями, связанными с техническими причинами", - сказал он.
"При этом экономические последствия отключения электроэнергии из-за непогоды более значимы по сравнению с последствиями аварий по техническим причинам", - добавил эксперт.
Основной вклад в повышение аварийности в электрических сетях вносят осадки и ветер, которые в зависимости от времени года и местности могут вызывать падение деревьев и веток на линии электропередач, обледенение проводов и других элементов конструкции линий, обрывы и короткие замыкания, пояснил Чаусов. А например удары молний вносят намного меньший вклад в формирование аварийности.
АЭС Михама - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Японии изучают возможность постройки первой после аварии 2011 года АЭС
19 июля, 06:01
 
Энергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала