Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 05.08.2025 (обновлено: 15:08 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/arest-2033485996.html
В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин
В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин - РИА Новости, 05.08.2025
В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин
Четыре человека арестованы в Нижнем Новгороде по делу о похищении знакомого, у которого они вымогали более 2 миллионов рублей, сообщило региональное... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:06:00+03:00
2025-08-05T15:08:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг – РИА Новости. Четыре человека арестованы в Нижнем Новгороде по делу о похищении знакомого, у которого они вымогали более 2 миллионов рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 26 мая четверо граждан совместно с лицами, личность которых устанавливается, находясь на улице Пролетарской Канавинского района, потребовали у знакомого местного жителя, с которым у них был конфликт, 2,3 миллиона рублей. Получив отказ, обвиняемые избили мужчину, насильно поместили в автомобиль и увезли в квартиру, где незаконно удерживали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). &quot;Противоправная деятельность мужчин пресечена следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ и ГУМВД России. Четверо фигурантов задержаны. Судом по ходатайству следователя СК России в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250729/pokhischenie-2032123425.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин

По делу о похищении нижегородца и вымогательстве арестовали четверых мужчин

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг – РИА Новости. Четыре человека арестованы в Нижнем Новгороде по делу о похищении знакомого, у которого они вымогали более 2 миллионов рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 26 мая четверо граждан совместно с лицами, личность которых устанавливается, находясь на улице Пролетарской Канавинского района, потребовали у знакомого местного жителя, с которым у них был конфликт, 2,3 миллиона рублей. Получив отказ, обвиняемые избили мужчину, насильно поместили в автомобиль и увезли в квартиру, где незаконно удерживали.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
«

"Противоправная деятельность мужчин пресечена следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ и ГУМВД России. Четверо фигурантов задержаны. Судом по ходатайству следователя СК России в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Двоим обвиняемым в похищении человека в Москве вынесли приговоры
29 июля, 14:01
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала