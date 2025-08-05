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В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин
В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин - РИА Новости, 05.08.2025
В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин
Четыре человека арестованы в Нижнем Новгороде по делу о похищении знакомого, у которого они вымогали более 2 миллионов рублей, сообщило региональное... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:06:00+03:00
2025-08-05T15:06:00+03:00
2025-08-05T15:08:00+03:00
происшествия
россия
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следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг – РИА Новости. Четыре человека арестованы в Нижнем Новгороде по делу о похищении знакомого, у которого они вымогали более 2 миллионов рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 26 мая четверо граждан совместно с лицами, личность которых устанавливается, находясь на улице Пролетарской Канавинского района, потребовали у знакомого местного жителя, с которым у них был конфликт, 2,3 миллиона рублей. Получив отказ, обвиняемые избили мужчину, насильно поместили в автомобиль и увезли в квартиру, где незаконно удерживали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). "Противоправная деятельность мужчин пресечена следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ и ГУМВД России. Четверо фигурантов задержаны. Судом по ходатайству следователя СК России в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250729/pokhischenie-2032123425.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин
По делу о похищении нижегородца и вымогательстве арестовали четверых мужчин