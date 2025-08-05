https://ria.ru/20250805/arest-2033485996.html

В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин

В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин - РИА Новости, 05.08.2025

В Нижнем Новгороде по делу о похищении человека арестовали четверых мужчин

Четыре человека арестованы в Нижнем Новгороде по делу о похищении знакомого, у которого они вымогали более 2 миллионов рублей, сообщило региональное... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:06:00+03:00

2025-08-05T15:06:00+03:00

2025-08-05T15:08:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг – РИА Новости. Четыре человека арестованы в Нижнем Новгороде по делу о похищении знакомого, у которого они вымогали более 2 миллионов рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 26 мая четверо граждан совместно с лицами, личность которых устанавливается, находясь на улице Пролетарской Канавинского района, потребовали у знакомого местного жителя, с которым у них был конфликт, 2,3 миллиона рублей. Получив отказ, обвиняемые избили мужчину, насильно поместили в автомобиль и увезли в квартиру, где незаконно удерживали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). "Противоправная деятельность мужчин пресечена следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ и ГУМВД России. Четверо фигурантов задержаны. Судом по ходатайству следователя СК России в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/pokhischenie-2032123425.html

россия

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)