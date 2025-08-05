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Заочный арест бывшего топ-менеджера Центробанка признали законным
Заочный арест бывшего топ-менеджера Центробанка признали законным - РИА Новости, 05.08.2025
Заочный арест бывшего топ-менеджера Центробанка признали законным
Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:09:00+03:00
2025-08-05T14:09:00+03:00
2025-08-05T14:12:00+03:00
россия
московский городской суд
центральный банк рф (цб рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Апелляционная инстанция оставила без изменения решение о заочном избрании меры пресечения", - сказали в суде. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), он объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения исчисляется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации в Россию, либо с момента его задержания на территории страны. По информации "Коммерсанта", обосновавшийся в Израиле экс-бенефициар целого ряда обанкротившихся кредитных учреждений обвиняется в хищении более 590 миллионов рублей из банка НКБ, лицензию у которого отозвали в декабре 2016 года.
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россия, московский городской суд, центральный банк рф (цб рф), происшествия
Россия, Московский городской суд, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Происшествия
Заочный арест бывшего топ-менеджера Центробанка признали законным
Мосгорсуд признал заочный арест бывшего топ-менеджера ЦБ Рубинова законным