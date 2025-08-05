Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Челябинской области обжаловал арест - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/arest-2033407330.html
Экс-замгубернатора Челябинской области обжаловал арест
Экс-замгубернатора Челябинской области обжаловал арест - РИА Новости, 05.08.2025
Экс-замгубернатора Челябинской области обжаловал арест
Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов обжаловал арест по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:29:00+03:00
2025-08-05T10:29:00+03:00
происшествия
челябинская область
москва
россия
московский городской суд
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031227396_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_b0dd38f9c6d19545d8c649eef70ffc74.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов обжаловал арест по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ). Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва), пояснял собеседник агентства. Всех троих заключили под стражу до сентября. По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
https://ria.ru/20250725/srok-2031449624.html
челябинская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031227396_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9a56c5ec13f79f50bdbfe53b67ec201a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, москва, россия, московский городской суд, новатэк
Происшествия, Челябинская область, Москва, Россия, Московский городской суд, Новатэк
Экс-замгубернатора Челябинской области обжаловал арест

Экс-замгубернатора Челябинской области Богашов обжаловал арест

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Богашов
Александр Богашов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Богашов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов обжаловал арест по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ).
Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва), пояснял собеседник агентства.
Всех троих заключили под стражу до сентября.
По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Суд вынес приговор экс-замгубернатора Брянской области Кулешовой и Егоровой
25 июля, 16:00
 
ПроисшествияЧелябинская областьМоскваРоссияМосковский городской судНоватэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала