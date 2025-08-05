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Экс-замгубернатора Челябинской области обжаловал арест

Экс-замгубернатора Челябинской области обжаловал арест - РИА Новости, 05.08.2025

Экс-замгубернатора Челябинской области обжаловал арест

Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов обжаловал арест по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:29:00+03:00

2025-08-05T10:29:00+03:00

2025-08-05T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов обжаловал арест по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ). Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва), пояснял собеседник агентства. Всех троих заключили под стражу до сентября. По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.

https://ria.ru/20250725/srok-2031449624.html

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