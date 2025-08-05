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Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 05.08.2025
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01:38 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/arest-2033373790.html
Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве
Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 05.08.2025
Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве
Защита бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова обжаловала его арест по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве полигона в Сибири и... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:38:00+03:00
2025-08-05T01:38:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова обжаловала его арест по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве полигона в Сибири и получении взяток, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах. ГВСУ СК России в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных в части 3 статьи 285, части 6 статьи 290, части 6 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере). Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что дело Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири.
https://ria.ru/20250801/sud-2032823747.html
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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве

Экс-замглавы Росгвардии Стригунов обжаловал арест по обвинению во взяточничестве

© РИА Новости / Алексей МайшевВиктор Стригунов
Виктор Стригунов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Виктор Стригунов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова обжаловала его арест по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве полигона в Сибири и получении взяток, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Экс-главу района в Курганской области осудили по делу о получении взятки
1 августа, 14:01
ГВСУ СК России в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных в части 3 статьи 285, части 6 статьи 290, части 6 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере).
Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что дело Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Суд продлил арест редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке
31 июля, 15:10
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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