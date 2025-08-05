https://ria.ru/20250805/arest-2033373790.html

Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве

Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 05.08.2025

Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве

Защита бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова обжаловала его арест по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве полигона в Сибири и... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T01:38:00+03:00

2025-08-05T01:38:00+03:00

2025-08-05T01:38:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова обжаловала его арест по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве полигона в Сибири и получении взяток, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах. ГВСУ СК России в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных в части 3 статьи 285, части 6 статьи 290, части 6 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере). Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что дело Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири.

https://ria.ru/20250801/sud-2032823747.html

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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)