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Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве
Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 05.08.2025
Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве
Защита бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова обжаловала его арест по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве полигона в Сибири и... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:38:00+03:00
2025-08-05T01:38:00+03:00
2025-08-05T01:38:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова обжаловала его арест по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве полигона в Сибири и получении взяток, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах. ГВСУ СК России в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных в части 3 статьи 285, части 6 статьи 290, части 6 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере). Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что дело Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири.
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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замглавы Росгвардии обжаловал арест по обвинению во взяточничестве
Экс-замглавы Росгвардии Стригунов обжаловал арест по обвинению во взяточничестве