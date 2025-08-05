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Аналитики рассказали об ожидаемом приросте активов в российских банках
Аналитики рассказали об ожидаемом приросте активов в российских банках - РИА Новости, 05.08.2025
Аналитики рассказали об ожидаемом приросте активов в российских банках
Снижение активов в российских банках в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%, а по итогам 2025 года ожидается прирост показателя РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:50:00+03:00
2025-08-05T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Снижение активов в российских банках в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%, а по итогам 2025 года ожидается прирост показателя на уровне 6-8%, сообщается в исследовании аналитиков "РИА Рейтинг" на основе данных Банка России. "Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во второй половине 2025 года темпы прироста активов будут выше, чем в мае и июне, на фоне продолжающегося снижения ставки, а прирост активов по итогам года составит порядка 6-8%", - говорится в исследовании. Российский банковский сектор в первом полугодии характеризовался небольшим снижением активов в реальном выражении, отмечают аналитики. Такой результат обусловлен заметным снижением прироста активов в начале года, тогда как в мае и июне наблюдался относительно неплохой прирост. "Снижение активов в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%. В последний раз более быстрые темпы снижения за сопоставимый период наблюдались в 2017 году, когда активы уменьшились на 0,2%", - отмечают аналитики "РИА Рейтинг". "Вместе с тем прирост активов составил по 0,7% в каждом из месяцев - мае и июне, что в целом является относительно хорошим результатом, учитывая высокие процентные ставки в экономике", - также говорится в исследовании. Также согласно результатам исследования, прирост нетто-активов в первом полугодии 2025 года в номинальном выражении продемонстрировали 172 кредитные организации, или 50,9% банков из рейтинга.
https://ria.ru/20250403/vklad-2008971625.html
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экономика, риа рейтинг
Аналитики рассказали об ожидаемом приросте активов в российских банках
"РИА Рейтинг": прирост активов в банках РФ в 2025 году ожидается на уровне 6-8%
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Снижение активов в российских банках в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%, а по итогам 2025 года ожидается прирост показателя на уровне 6-8%, сообщается в исследовании аналитиков "РИА Рейтинг" на основе данных Банка России.
"Эксперты РИА Рейтинг
ожидают, что во второй половине 2025 года темпы прироста активов будут выше, чем в мае и июне, на фоне продолжающегося снижения ставки, а прирост активов по итогам года составит порядка 6-8%", - говорится в исследовании.
Российский банковский сектор в первом полугодии характеризовался небольшим снижением активов в реальном выражении, отмечают аналитики. Такой результат обусловлен заметным снижением прироста активов в начале года, тогда как в мае и июне наблюдался относительно неплохой прирост.
"Снижение активов в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%. В последний раз более быстрые темпы снижения за сопоставимый период наблюдались в 2017 году, когда активы уменьшились на 0,2%", - отмечают аналитики "РИА Рейтинг".
"Вместе с тем прирост активов составил по 0,7% в каждом из месяцев - мае и июне, что в целом является относительно хорошим результатом, учитывая высокие процентные ставки в экономике", - также говорится в исследовании.
Также согласно результатам исследования, прирост нетто-активов в первом полугодии 2025 года в номинальном выражении продемонстрировали 172 кредитные организации, или 50,9% банков из рейтинга.