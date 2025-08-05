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Сын Софи Лорен женился на грузинской фитоняшке: чем он объясняет свой выбор

Сын Софи Лорен женился на грузинской фитоняшке: чем он объясняет свой выбор - РИА Новости, 05.08.2025

Сын Софи Лорен женился на грузинской фитоняшке: чем он объясняет свой выбор

Его избранницей стала грузинка Мариам Шарманашвили. Как оказалось, фитнес-тренер младше Карло на 20 лет, и уже четыре года находится с ним в отношениях. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:00:00+03:00

2025-08-05T19:00:00+03:00

2025-08-05T19:00:00+03:00

грузия

италия

софи лорен

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Когда в 90 лет Софи Лорен принимала поздравления с юбилеем, многие, думали, что в жизни звезды уже было все и никаких сюрпризов больше не предвидится. Но именно в эти дни ее старший сын Карло Понти-младший неожиданно объявил о решении вновь жениться. Его избранницей стала грузинка Мариам Шарманашвили. Как оказалось, фитнес-тренер младше Карло на 20 лет, и уже четыре года находится с ним в отношениях.История КарлоКарло Понти-младший, полный тезка своего отца, знаменитого режиссера Карло Понти, с миром кино практически не связан. Его единственная роль в художественном фильме состоялась в 1970 году, когда он, будучи младенцем, появился в драме "Подсолнухи" режиссера Витторио Де Сика. В картине он сыграл сына героини своей матери, Софи Лорен, которая по сюжету отправляется из Италии в послевоенный Советский Союз на поиски мужа, пропавшего на фронте во время Второй мировой войны.С раннего детства Карло увлекался музыкой, что и предопределило его выбор профессии. Он выучился на дирижера в Коннектикуте под руководством Гарольда Фарбермана, затем продолжил обучение в Лос-Анджелесе у Зубина Мета и Андрея Борейко, а позже совершенствовал мастерство в Венском университете музыки и исполнительского искусства под руководством Леопольда Хагера и Эрвина Аселя.Будущую супругу, скрипачку Андреа Месарош, Карло Понти-младший встретил в 1998-м во время стажировки в Венском университете музыки и исполнительского искусства. К тому моменту он уже был признанным дирижером, а Андреа обучалась игре на скрипке. В 2004-м пара сыграла свадьбу в Будапеште. На торжество прибыл и знаменитый дизайнер Джорджо Армани, который специально для невесты создал элегантное свадебное платье. Однако в 2022-м союз распался.История МариамМариам Шарманашвили, грузинка по национальности, родилась 8 июля 1990-го в Тбилиси. О ее жизни там известно немного. Только то, что в 21 год девушка потеряла мать. Пережить эту утрату ей помогла бабушка по материнской линии.После окончания школы Мариам выбрала серьезную и далекую от публичности профессию и получила диплом фармацевта. Двенадцать лет Мариам проработала в аптеке, не предполагая, что ее истинное призвание проявится в будущем в совершенно иной сфере.Резкий поворот в ее жизни произошел после тяжелого развода, совпавшего с периодом пандемии. Это стало серьезным ударом, и Мариам оказалась в поисках выхода из стресса и депрессии. Спасением для нее оказались танцевальные фитнес-тренировки по зумбе. Ощутив на себе целительное влияние физической активности, Мариам поняла, что хочет помогать другим женщинам обрести силы и уверенность в себе.В 2021-м она решилась на кардинальные перемены: оставила работу в фармацевтике, прошла обучение и получила сертификат фитнес-тренера. Своей миссией она видела мотивацию женщин, особенно у себя на родине, в Грузии, заботиться не только о теле, но и о ментальном здоровье.От комментария в соцсетях до свадьбыИсторию Карло и Мариам можно назвать современной сказкой. По данным СМИ, знакомство началось в социальных сетях: Карло написал Мариам "Bellissima!", и это стало началом их романа. Их роман стремительно развивался несмотря на разницу в возрасте. Ему 56, ей 36. После четырех лет переписки и отношений на расстоянии влюбленные обручились.Год назад Карло сделал предложение, а само торжество состоялось 26 июля 2025-го в древнем грузинском монастыре Самтавро в Мцхете - местной религиозной святыне. Ритуал венчания прошел интимно: ради него монастырь закрыли на 40 минут для туристов.Национальная церемония и смена вероисповеданияНевеста выбрала платье цвета слоновой кости с длинными рукавами, скромным вырезом и фатой, жених нарушил привычный для него итальянский минимализм, надев на костюм традиционную грузинскую чоху с капюшоном, создавая национальный образ мужа невесты. Ради любимой Карло изменил не только привычный наряд, мужчина перешёл из католичества в православие и сменил имя на "Гавриил".После венчания пара решила не жить вместе: Мариам осталась в Грузии, где растет ее сын, а Карло продолжает карьеру дирижера, проживая между США и Европой. Это гостевой брак, но комментариев от молодоженов, почему они решились на такой шаг, не последовало."Наверное, есть какая-то выгода для обоих", - гадают в комментариях пользователи. Эту историю обсуждали активно, но тайну гостевого брака так и не удалось раскрыть.Софи Лорен, посвятившая жизнь кино, не присутствовала на грузинской церемонии, но уже вскоре она планирует прибыть на официальную свадьбу в Женеве, где Карло родился и провел большую часть жизни. Источники сообщают, что она тепло приняла Мариам, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте с сыном и даже прислала видеопоздравление в адрес молодоженов.Примечательно, что есть и еще одно обстоятельство, которое могло бы препятствовать браку. У обоих уже есть дети от прошлых браков: у Карло - сын Витторио и дочь Беатрис, у Мариам сын.Карло Понти‑младший долгие годы работал в России - руководил Российским национальным оркестром с 2000 по 2018 год, а сейчас возглавляет LA Virtuosi Orchestra.

грузия

италия

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грузия, италия, софи лорен